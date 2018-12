En la corte de la reina Anna

Hay una constante en las películas de Yorgos Lanthimos (1973, Atenas): todo lo que los personajes comparten con sus amigos, sus familiares y hasta con extraños, al final resulta que solo fueron medios que les ayudaron a lograr la dominación del otro. Y qué importa el costo que debieron pagar o la razón por la que decidieron actuar de tal forma. Para esos personajes la confianza, el amor, la amistad y por supuesto el sexo son alguna de esas armas de ocasión que utilizan unos y otros para ganar esas batallas que regularmente ocurren o en los exteriores e interiores de una casa, en las recepciones o salas de un consultorio, en los pasillos y las habitaciones de un hotel, o en algún otro lugar que en otras circunstancias significaría que se está a salvo. Para Lanthimos, la frase que DantHay una constante en las películas de Yorgos Lanthimos (1973, Atenas): todo lo que los personajes comparten con sus amigos, sus familiares y hasta con extraños, al final resulta que solo fueron medios que les ayudaron a lograr la dominación del otro.

Y qué importa el costo que debieron pagar o la razón por la que decidieron actuar de tal forma. Para esos personajes la confianza, el amor, la amistad y por supuesto el sexo son alguna de esas armas de ocasión que utilizan unos y otros para ganar esas batallas que regularmente ocurren o en los exteriores e interiores de una casa, en las recepciones o salas de un consultorio, en los pasillos y las habitaciones de un hotel, o en algún otro lugar que en otras circunstancias significaría que se está a salvo. Para Lanthimos, la frase que Dante dijo que nos daba la bienvenida a Dite, la capital del Infierno, no es más que una declaración de principios como contador de historias: "Dejad toda esperanza, vosotros que entráis aquí". Por eso, en caso de ya conocer Canino, La Langosta o El Sacrificio del Ciervo Sagrado, resulta una interrogante comprobar qué tanto del espíritu "lanthimosiano" logra colarse en la primer película que el nacido en Atenas no coescribió, y que además lo sitúa en una época y en un lugar en específico (la trama se desarrolla a mediados del siglo XVIII en Inglaterra). Con un guion escrito por la debutante Deborah Davis y el guionista televisivo Tony McNamara, La Favorita (2018; Irlanda, Reino Unido y Estados Unidos) deja claro que, como dicen por ahí, "el que es perico donde quiera es verde". Y no lo digo solo por Lanthimos, que logra hacer suya la escatología y la mala leche de un guion ajeno para entregarnos una película que, a pesar de sus excesos, se sitúa ya como la más accesible de su filmografía.

También lo digo por ese trío que la protagoniza: Olivia Colman, Rachel Weisz y Emma Stone. Basada en un evento real, el campo de batalla aquí es el Palacio Real. La reina Anna (Colman) no goza de buena salud, por lo que en lugar de ocuparse del reino, que en ese momento está en guerra con Francia; mejor se la pasa atendiendo sus 17 conejos (uno por cada niño que perdió), o soportando los arranques de su confidente y amante Lady Sarah Churchill (Weisz). Y aunque el par no son un ejemplo de ni de amor y ni de respeto, la llegada a la corte de Abigail Masham (Stone), una aristócrata caída en desgracia que aceptó un puesto de sirviente como una forma de seguir viviendo cerca de la opulencia que le fue arrebatada; viene a complicar la ya de por sí complicada relación entre la cada vez más distante reina y su cada vez más histérica confidente. Y de paso, esos conflictos van envolviendo y complicando al mismísimo reino entero.

Pocas veces uno como espectador puede cambiar tanto de opinión sobre las maquinaciones de un personaje como ocurre en La Favorita. Aquí los giros en la trama provocan tempestades, y las desventuras de cada personaje provocan algo que resulta inusual en una película que tenga a Yorgos Lanthimos como director: lástima y hasta algo de ternura. En efecto, aún hay sorpresas en este mundo y La Favorita se ha convertido en mi favorita de toda la filmografía de Lanthimos.