En la crisis de servicios en Mazatlán, cierran el basurón municipal

Cada vez peor. Como si la crisis de servicios básicos no fuera suficiente para generar la inconformidad de los mazatlecos, ahora resulta que hasta el Basurón Municipal es cerrado por los ejidatarios, debido a la falta de pagos. Este lunes, los comuneros, dueños verdaderos de los predios sobre los que se asientan el depósito de basura, cerraron los accesos y no permitieron el paso a 22 unidades recolectoras. Se les debe cuando mucho 300 mil pesos de un monto de 2 millones de pesos. El problema, según explicó el tesorero del Ayuntamiento, Javier Alarcón Lizárraga, es que los ejidatarios no han presentado una factura para comprobar lo ya adelantado. El propósito de la Administración Municipal es regularizar esta situación. El caso es que el conflicto entre ambas partes ya estalló y mantiene en vilo el servicio de recolección. Durante los últimos dos meses, ha sido más evidente una crisis de servicios básicos en Mazatlán, con el suministro de agua chocolatosa a los hogares, la proliferación de fugas de aguas negras por toda la ciudad y basura en las calles.

Reconocimiento. Y en medio de esta crisis de servicios que agudiza la inconformidad ciudadana, el presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, se reconoció ante los medios de comunicación como uno de los alcaldes mejor calificados, según una encuesta realizada por la Consultora Mitofsky. En entrevista, el polémico Químico Benítez dijo que se trata de un reconocimiento a los resultados que ha logrado su equipo de trabajo. De acuerdo con el ejercicio de Consulta Mitofsky, Benítez fue calificado con un 61.7 por ciento de aprobación ciudadana, con lo cual se ubica en el sitio número 9 de los 100 presidentes municipales evaluados y es el tercero del Partido Morena a escala nacional, luego de los alcaldes Jonathan Ávalos Rodríguez, de Francisco I. Madero, Coahuila, y de Armando Ayala Robles, de Ensenada.

Difícil inicio. A quien tampoco le ha ido bien en esta etapa de Administración, es a la alcaldesa de Escuinapa, Blanca Estela García. En medio de las celebraciones decembrinas, el municipio costero se encuentra sin abasto de agua potable y sin recolección de basura en amplios sectores. Como ejemplo, mencionaremos la comunidad de Teacapán. Ahí los vecinos dicen que no ven un camión recolector desde hace tres semanas. Y en cuanto a las fallas en el suministro de agua potable, estas se dan desde antes de noviembre. Los comuneros están desesperados y advierten que las esperanzas de un cambio, se han esfumado. Solo hay que estar unos cuantos días sin agua suficiente para comprender su desespero.

Preparados. Ayer terminaron los tres días de jornadas para reforzar la inmunización de los adultos mayores contra la covid-19. Por lo menos en su último día, hubo más fluidez en el servicio. Tuvieron que pasar dos días de aglomeraciones, largas filas, desespero y confusión provocados por una falta de previsión de parte de los organizadores. Solo esperemos que aprendan de la experiencia y en las próximas actividades la vacunación sea ordenada. Por cierto, esta etapa coincide con el avance de la cepa ómicron por el país. En Sinaloa se tiene detectado un posible primer caso y eso ha elevado la alerta. La Oficialía Mayor del Ayuntamiento, encabezada por Nayla Velarde Narváez, se ha mostrado más estricta en la inspección de bares, restaurantes y negocios en donde se vigila que la aplicación de los protocolos preventivos sea permanente.