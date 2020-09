“En la cuerda floja” nuevos partidos

No hay plazo que no se llegue y mañana el INE decidirá el registro de nuevos partidos políticos, pero de antemano varios están en la cuerda floja y podrían quedar fuera de la jugada. Oficialmente se investiga a Redes Sociales Progresistas, encabezado por el sinaloense Fernando González, por sus nexos con la exlíder magisterial Elba Esther Gordillo; también en contraparte a Encuentro Social Solidario, por su dependencia del SNTE, el sindicato del magisterio.

Pero no son los únicos. México Libre, que no se llama así, sino Libertad y Responsabilidad Democrática, del expresidente Felipe Calderón y la exprecandidata presidencial Margarita Zavala, también enfrentan problemas y una multa de más de 2 millones de pesos por recibir recursos de dudosa procedencia y por entregar copias de credenciales de elector.

En la actualidad ya existen 7 partidos políticos. Después de la pasada elección dos perdieron su registro, el PES y Nueva Alianza, y de registrarse todos los que hicieron sus solicitudes se duplicaría el número de partidos en el país.

Los partidos políticos se han convertido en un negocio, primero para obtener millonarios subsidios gubernamentales, y en segundo para gozar de fuero e impunidad, para el trafico de influencias, y a decir verdad el pueblo ya está cansado de la partidocracia. Muchos de ellos son organizaciones políticas familiares controladas por una sola persona y entre los que están solicitando su registro hay muchos políticos con muy malos antecedentes, repudiados por la sociedad.

Con los nuevos tiempos, el INE tiene que ser muy cuidadoso y justificar a plenitud las nuevas franquicias que otorgará porque se corre el riesgo que se conviertan en una pesada carga más para el erario.



Popurrí. El senador mochitense Mario Zamora lamenta que la mayoría morenista haya rechazado su propuesta de un punto de acuerdo para no cobrar el IEPS a la gasolina y al diesel para pescadores ribereños y de altamar durante el 2021 como una forma de apoyar la actividad pesquera que en el ámbito mundial enfrente una competencia desventajosa por los subsidios que dan a los pescadores y acuicultores en Ecuador, Vietnam y Estados Unidos.

El sustento de miles de familias depende de la pesca y sería lamentable que quedarán inactivos por no poder pagar los altos costos de los combustibles. Pero al menos no resultó estéril su intervención en la tribuna porque atrajo la atención sobre las dificultades que enfrenta la actividad agroalimentaria.



CANDIDATURAS. Entre los morenistas se asegura que al delegado estatal del PT, Leobardo Alcántara, le gusta mucho el dinero, que antes del 2018 su partido no representaba nada en Sinaloa y de pronto se fue hasta las nubes, y que acostumbra vender las candidaturas que le tocan en sus negociaciones con la coalición que encabeza Morena.



PESÁME. Lamentable el fallecimiento, antier por la tarde, del exdirector estatal del deporte Vicente Urías López. Con él se fue un gran deportista, de los mejores basquetbolistas que ha habido en Los Mochis y en Sinaloa, pero sobre todo un gran amigo. Sentidas condolencias a su familia.