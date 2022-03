En la mira diputados de Ahome por tema de la legalización de aborto

audima

En la mira. Los diputados locales de Ahome están bajo la mirada de amplios sectores de la sociedad en el tema de la despenalización del aborto. El voto que emitan marcará de una u otra forma a los morenistas Juana Minerva Vázquez, César Guerrero, Cecilia Covarrubias y José Manuel Luque Rojas, así como la pasista Elizabeth Chía y la priista Deysi Judith Ayala Valenzuela. Las señales que han dado, sobre todo los primeros, es que están a favor por consigna bajo el argumento del “pensamiento progresista”, aunque algunos los señalan de que ese en realidad es un “pensamiento criminal”. Por lo pronto, los grupos provida ahomenses, de los más decididos en el estado, van con todo hoy al Congreso del Estado para tratar de echar atrás prácticamente la legalización del aborto.

Nueva carta. Ramón López Félix se fue como director de Salud Municipal sin darle la cara al alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros. Le dejó la carta de renuncia en su oficina. Como Vargas Landeros ya estaba preparado para eso, por una plática que ya había tenido anteriormente con López Félix, de inmediato llamó a Luis Pablo Urcisichi, exsubdirector del Hospital General de esta ciudad, para tomarle protesta como nuevo director de Salud Municipal. López Félix renunció para irse a buscar la presidencia de uno de los módulos de riego, posición más flexible para dedicarle tiempo, lo que no tenía para el cargo que en el gabinete vargaslanderista. Sin embargo, a cómo se fue con Vargas Landeros algunos ven improbable que se le haga dirigir el módulo de riego.

Dicho y hecho. Calculando los tiempos, la agente de la Policía Municipal Dignora Valdez volvió a soltar “una bomba” en el contexto de la celebración del Día de la Mujer. Ayer, acompañada de Elizabeth Ávila Carrancio, presidenta de la Red Nacional de Igualdad Sustantiva, hizo todo un “show” en la Comisión de Honor y Justicia, a donde acudió para una audiencia por la acusación que interpuso en contra de los mandos de la corporación bajo los cargos de acoso sexual y hostigamiento laboral en perjuicio de mujeres policías. Nada más que algunas supuestamente se le rajaron. En esas condiciones, es más el ruido que las nueces.

Dispuestos. Los que se rebelaron ayer fueron los agentes de la Policía Investigadora que se manifestaron en la Vicefiscalía del Estado. Ya no aguantaron más porque tienen años que no les aumentan el sueldo y las condiciones en que laboran no son las adecuadas. Aunque podría decirse que el lastre que tienen es del anterior fiscal general del Estado, Juan José Ríos Estavillo, la nueva titular Sara Bruno está obligada a atender la demanda. Hasta eso que el vicefiscal Leonel Valenzuela los atendió para recoger sus exigencias con el entendido de que no va a haber replesalias para nadie porque se inquietaron, ya que el comandante de la plaza los videograbó.

Las circunstancias. El director de Turismo en la zona norte del Gobierno del Estado, Domingo “Mingo” Vázquez, parece que tiene mala estrella en esa responsabilidad. Fue a Guasave a reunirse con Karen Gámez y a las horas fue cesada como directora de Turismo por el alcalde Martín Ahumada. Gámez señaló que como que a alguien no le gustó que se reuniera con “Mingo” Vázquez. El director de Turismo fue a Choix para la inauguración del Torneo de Pesca Lobina Huites 2022 y a las horas ocurrió el ataque a balazos de sujetos contra elementos de la Policía Estatal que resguardaban la seguridad del evento. El torneo tuvo que suspenderse. Así, algunos dicen que vale más que “Mingo” Vázaquez se quede unos días en Los Mochis mientras pasa la mala racha.