En la ruta directa a la cárcel

El dueño de la empresa Multigranos fue vinculado a proceso por un juez de control por existir elementos de su presunta responsabilidad en el fraude cometido contra productores de trigo y maíz del Valle del Carrizo y del Valle del Fuerte.

El empresario Carlos se presentó a la audiencia amparado, por lo que no fue detenido. El juez le dictó algunas medidas cautelares.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La resolución no le cayó bien al empresario que pese a lo que hizo se defiende de la acusación.

Es algo increíble que recibiendo las miles de toneladas de los granos, realizando una operación financiera para su provecho personal poniendo esa producción por enfrente y no pagándole a los productores todavía evada su responsabilidad.

Leer más: Vinculan a proceso al empresario Carlos Ramírez por el delito de fraude genérico

El costo de la actitud que tomó parece que le va a salir más caro de lo que pudiera haber calculado.

Todo hace suponer que creyó que saldría bien librado, que los líderes y productores no llegarían a más de las marchas, bloqueo de carreteras, plantones, etc., que realizaron. Se equivocó. No tuvo voluntad de negociar para evitar perder las bodegas y el riesgo de ir a la cárcel. Tuvo la oportunidad y no la aprovechó. Las consecuencias están a la vista.