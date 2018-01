En manos de Quirino la decisión de selección de aspirantes

Quirino y su circunstancia. Una elección de otra es totalmente diferente. Pero la actual tiene connotaciones especiales para el gobernador Quirino Ordaz Coppel...Y vea por qué.

Por primera ocasión, un gobernador cuenta con todo el respaldo del candidato presidencial. Y lo que también es importante...De quien manda en Los Pinos. Así, Peña Nieto y Meade han confiado a Quirino para que él sea quien proponga la totalidad de quiénes se convertirán en candidatos. Y esto ya lo saben perfectamente los interesados. Y aquellos que directamente no lo conocen, ya se dieron cuenta de que así es.

Y tal vez haya quienes cuentan con respaldos importantes en el centro del país. Relacionados con los líderes de la bancadas priistas en las dos cámaras, César Camacho Quiroz y Emilio Gamboa Patrón. Incluyendo al exdirigente nacional del PRI Manlio Fabio Beltrones. Pero si el mismísimo Peña Nieto y Meade le han otorgado el derecho de elegir a Quirino y apoyar sus propuestas, con eso muchos otros se inhiben para pedir tal o cual posición. Alguien está verdaderamente informado de los devenires de la política nacional y además reconocido en todos los círculos, incluido Los Pinos, el exdiputado federal Heriberto Galindo comenta en corto y reconoce que el gobernador es quien tiene todos los hilos políticos en Sinaloa y tiene mano en la selección de candidatos. Otros actores políticos jóvenes e importantes, como es Sergio Torres, exdiputado federal y exalcalde en el centro, y Bernardino Antelo, actual diputado federal en el norte, reconocen en Quirino el liderazgo y va implícito que él será el que tenga en sus manos la selección de quiénes surgirán como candidatos. El propio Mario Zamora, el sinaloense más cercano a Meade, comenta en corto que respetará la decisión que el gobernador tome y la apoyará con gusto. Porque la posibilidad de que Meade le pida un favor de esos a Quirino sencillamente se ve remota. Por el respeto que le tiene el candidato presidencial al gobernador. Pero si la confianza depositada por Peña Nieto y Meade a Quirino es un espaldarazo a su liderazgo y demostración de confianza de ellos, también esto viene cargado con una gran responsabilidad. El gobernador sabe que lo que el PRI necesita son votos. El gobernador sabe que es su responsabilidad que todo salga bien en el proceso electoral. En una palabra, está comprometido a sacar un buen resultado electoral. La cuenta regresiva ya inició para conocer quiénes serán los candidatos.

Pues qué esperaba. Fernando Gómez, el panista que increpó y descalificó públicamente en una conferencia de prensa de arranque de la precampaña a Melesio Cuen, no está solo. Y tampoco es un panista cualquiera. El joven fue candidato a diputado por el 13 Distrito Electoral en 2016. Cuen, que buscará la senaduría por el Frente integrado por el PAN, PRD, MC y sumado el PAS, sabe que difícilmente contará con el apoyo de muchos panistas...Y de perredistas también. No lo quieren. Llega Cuen por un acuerdo cupular sin el consenso de las bases panistas...y de las perredistas. Y si Cuen no sabía que podría suceder lo que pasó ayer en Culiacán en su arranque de precampaña, entonces siga engañándose solo. No es una, son varias las veces que el PAN lo deja volando. Panistas de todo el estado seguramente no lo apoyarán...tampoco perredistas. ¿Quién capitalizaría esa inconformidad? El PRI por ningún motivo. Morena tampoco.