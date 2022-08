La supervivencia, el sentido de vida es el impulso mayor para estar aquí. Nuestra especie ha domado la bravura con leyes y reglas, tuvo el atrevimiento de soñar la armonía social y la protección mutua. Decantó la sociedad en estados con organización de tres elementos: gobierno, territorio y población.

Un día, motivados más por cataclismos que por razonamiento puro, los humanos tendremos un solo gobierno planetario con sociedades ordenadas. Falta mucho, falta poco, no lo sé.

Trato de explicarme la compleja estructura de poder. ¿Qué hace a una persona abandonar principios y causas? ¿Con que sustancia forma una barrera que le impide apreciar la realidad? Después de muchas –íntimas- conversaciones llego a la conclusión que solo el instinto de supervivencia en su estado más simple puede explicarlo. No hay razonamiento. Solo respuestas naturales, básicas, concretas.

La política es el arte cohesionador de grupos sociales, articuladora entre contrarios, camino en la búsqueda del bien común. Así la entiendo.

Cuando la ciudadanía se aleja de los asuntos públicos cede ante el caos. Restablecer el orden cuesta, a veces generaciones, en esa coyuntura estamos, la reversa es también cambio, transformación. Estamos perdiendo libertad, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Cervantes lo dijo bien “Por la libertad se puede y debe aventurar la vida”. Tenemos como Nación que arriesgarnos en una empresa mayor, sin ese preciado bien de razón de ser y conciencia de saberlo y vivirlo no hay sentido de orden, ni de cohesión, ni de gobierno, menos de anhelar el futuro. Ese anhelo de futuro quizá sea la forma más acabada del instinto de supervivencia que pasa de lo simple de la fuerza a la intención de una construcción mayor de pensamiento, libertad y verdad.

La educación es la gran fuerza transformadora de cualquier nación, pero aquí no quiere el gobierno entenderlo así, no hay innovación hay retroceso. En manos de ignorantes que desdeñan el valor de la libertad generaciones serán más torpes, tendrán menos oportunidades. Se afectará más a quienes se forman en escuelas públicas ¿vamos a permitirlo? ¿seremos cómplices por omisión?

No pensar la sociedad nos hace indignos. Si la política tiene un sentido es el de preservar la libertad y la verdad. Ahora más que nunca los partidos políticos tienen que conectar con la realidad y con la sociedad. Mostrar el sentido de agruparse y la razón de ser de una Alianza necesaria para mantener el equilibrio y obligar al orden, solo bajo el imperio de la ley podemos fincar sociedades justas y solo cumpliendo la ley un gobierno puede ser bueno. No lamentemos en dos años ser tonta comparsa de la infamia.

P.d. - ¿y la recolección de basura? bien, gracias. Se piensan buen gobierno, a otros con ese cuento.