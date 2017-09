En marcha la última megalicitación de medicinas de EPN

Empezó oficialmente la temporada de las compras consolidadas de medicamentos y material de curación del sector salud público. La megalicitación que coordina el IMSS tiene el objetivo de llegar a los 51 mil millones de pesos, cifra récord. Es prácticamente la última del gobierno de Enrique Peña Nieto.



Le decía ayer que ya está en marcha el primer evento, el concurso LPN E52 de medicamentos nacionales. Involucra 308 claves y un monto de cinco mil 297 millones de pesos. Es a sobre cerrado y el fallo se dará el 2 de octubre. Participaron 44, de los que 38 son distribuidores y seis fabricantes.



Dimesa, de Alejandro Álvarez, ofertó dos mil 155 millones de pesos y va por 131 claves; Grupo CPI, de Gerardo Morán, puso mil 94 millones por 66 claves; Darier, de Rigoberto Patiño, 640 millones y 11; Ragar, de Ernesto Obregón, 283 millones y 17, y Pego, de Efrén Ocampo, 256 millones y 18 claves.



Además apunte a Total Farma, de Abraham García, 212 millones y cuatro claves; Arcar, de Agustín Padilla, 209 millones y ocho; Grufesa, de José Antonio Pérez, 202 millones y diez; HISA, de Vicente Salazar, 187 millones y nueve, y Cobiter, de Ernesto Arvizu, 165 millones de pesos y once claves.



El 5 de octubre viene la primera subasta en reversa, es la licitación E55 por un monto de 504 millones de pesos y concursa once claves. También son medicamentos nacionales. Los fallos de la dependencia que comanda Mikel Arriola están previstos para el 9 de octubre entrante.



El paquete más apetitoso es el LPI E53, relativo a medicamentos internacionales bajo tratados. Abarca 357 claves y es por 24 mil 375 millones de pesos. Le refería que las ofertas se entregarán también en sobre cerrado el 13 de octubre y los fallos se darán el día 31 de ese mismo mes.



Aquí van todos los principales distribuidores, incluso jugadores como Marzam, que capitanea José Alberto Peña, cuya investigación de una presunta concentración con Nadro sigue durmiendo el sueño de los justos. También considere a esta última cadena presidida por Pablo Escandón Cusi.



Asimismo jugadores como Ralca, de Alberto Ramírez de Aguilar, y Maypo, de Carlos Arenas. También Pentamed de Humberto Tello y Grupo ILS Integradora Logística de Salud, que lleva Gerardo Ávila y donde figura como socio Javier Salazar, dueño de Savi Distribuciones.



En esta misma firma aparece como otro respaldo relevante Juan Pablo González, accionista mayoritario del TAPVS. El dato no es menor por dos razones: TAPVS es un tercer autorizado por la Cofepris de Julio Sánchez y Tepoz para hacer pruebas de bioequivalencia a los medicamentos genéricos. Además es hijo del exsecretario general del PRI, del Trabajo y de Salud, José Antonio González Fernández.



El 1 de octubre habrá otra subasta en reversa para medicamentos internacionales bajo tratados por mil 899 millones de pesos, 15 claves y los fallos el 3 de octubre; el 2 de octubre otra subasta en reversa, la E57, medicamentos internacionales bajo tratados, 15 claves, mil 760 millones y el fallo el 6 de octubre.



Ayer se recibieron las propuestas en sobre cerrado para la primer subasta de material de curación nacional, la LPI E51, de 311 claves, por un monto de dos mil 499 millones de pesos y el fallo es el 6 de octubre; el 18 de octubre viene otro paquete de material para curación internacional, el LPI E49, de 234 claves, mil 399 millones de pesos y el fallo el 30 de octubre.



El último paquete que se va adjudicar es el LPI E50 también de material de curación internacional, jeringas y látex, por mil millones de pesos; los sobres cerrados se entregan el 11 de octubre y se falla el 27 de octubre. Con estas últimas 75 claves el IMSS estima concluir la megalicitación.



En total se concursarán 28 mil 34 millones de pesos o 387 claves de medicamentos internacionales bajo tratados; cinco mil 801 millones de pesos o 319 claves de medicamentos nacionales y cuatro mil 899 millones de pesos o 620 claves de material de curación.

ICA GANÓN CON CAPUFE

Conforme al script y a lo que le anticipamos, ayer Caminos y Puentes Federales (Capufe) adjudicó al consorcio integrado por Prosis y Actica el contrato de mil 300 millones de pesos para la modernización de equipos de peaje, ITS y fibra óptica para el eje carretero México-Irapuato. Prosis, del portugués José Trigueiros, y Actica, ni más ni menos que contralada por Grupo ICA, de Bernardo Quintana, dejó en el camino a otros cinco consorcios en los que participaron empresas como Axtel de Tomás Milmo, El Corte Inglés que lleva aquí Lartaun Iturrioz, Thales que comanda Patrice Caine, Simex de Jorge Pompa y la propia SICE que dirige el ex Aldesa, Agustín Tejedor. Al acto del fallo prácticamente nadie acudió porque ya estaba más que cantado a quiénes entregarían el negocio las huestes de Benito Neme. Ayer le platicamos cómo se fue fraguando esto que bien podría denominarse crónica de una adjudicación anunciada. Solamente decir que además de que Actica no es titular del software que propuso (no es un desarrollador y el titular del código fuente es Aldesa), que no pasó las pruebas y que Capufe nunca registró en las actas su incumplimiento, encima de todo lo anterior, Actica es una filial de ICA que hoy está en concurso mercantil. Capufe no debió darle entrada al proceso de licitación ni mucho menos adjudicarle el contrato.