En medio de la pandemia, un rayo de esperanza. Hugo López-Gatell dijo ayer que a partir de hoy, y hasta el 10 de mayo, será el momento más crítico de la pandemia en México. Son proyecciones matemáticas que solo los especialistas saben. Lo peor está ya aquí tocando las puertas de nuestras casas. A estas alturas no hay en México un ciudadano que no tenga un familiar o un conocido que haya dado positivo en coronavirus o estaba considerado como “sospechoso”. Pero en medio de esta penumbra, aparece un rayo de esperanza. En Italia y España han comenzado gradualmente a retomar las calles. Las actividades comerciales, con ciertas restricciones, comenzaron también a activarse. No es ya definitivamente lo mismo de antes. Se tendrán que seguir tomando medidas que eviten un repunte. En México, los hospitales habilitados para recibir pacientes de COVID-19 casi están al tope. En Sinaloa, las condiciones también no son nada halagadoras. Culiacán destaca a nivel nacional entre las cinco ciudades con mayor número de contagios, con 321. Ayer se reportó a mil 201 pacientes con coronavirus. Y también ayer se informó que oficialmente se tuvieron 33 nuevos casos. Mazatlán definitivamente está pagando las consecuencias de la inconsciencia de algunos. Van 76 casos, mientras que Ahome cuenta con 76. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, fue bastante claro cuando dijo que después de este “pico” en contagios del 6 al 10 de mayo, la curva se “aplanará”, pero siempre y cuando se mantengan rigurosamente las indicaciones de Salud de “quédate en casa” y la “sana distancia”; de lo contrario, se tendrán más casos y, consecuentemente, se alargará en Sinaloa la llegada de mejores condiciones para ir normalizando la vida cotidiana de los sinaloenses. Esperemos que las consecuencias del Día el Niño resulten funestas.

Merecido reconocimiento. Quienes conocen al doctor Héctor Ponce Ramos saben de su calidad humana y de su gran profesionalismo. Y quienes lo han tratado confirman su gran calidad moral. Ponce Ramos es un neumólogo de Culiacán con un prestigio de más de 30 años dentro de las áreas de salud. Y hoy, ante la pandemia que amenaza la vida de todos, marca la pauta de quienes aman y se entregan a la profesión de la medicina. Ponce Ramos acondicionó parte de su casa para convertirla en un consultorio desde donde atiende a pacientes con coronavirus. Y no solo de Culiacán y Sinaloa, sino también de otros países. A través de internet se adaptaron las condiciones para ofrecer consultas y orientaciones respecto a quienes han resultado afectados por el COVID-19. Ponce Ramos y su familia otorgan las consultas gratuitamente. Leyó bien, gratuitamente, a quienes se lo solicitan. Y sabemos que han sido muchos los que han acudido a recibir atención. Y sabemos de varios casos que se han logrado salvar. Ponce Ramos fue secretario de Salud en el sexenio que encabezó Jesús Aguilar Padilla. Le tocó lidiar con la epidemia de la influenza. Ponce Ramos fue vilmente vituperado en la campaña política de Mario López Valdez. Hubo quienes se prestaron a intentar desprestigiar al galeno. Fueron, sin duda, intereses políticos del malovismo y quienes fueron sus seguidores y “golpeadores” los que se encargaron, sin lograrlo, de enlodar la imagen, la reputación y la carrera profesional de Ponce Ramos. El tiempo nos permite saber la verdad. Hoy, Ponce Ramos, dos de sus hijos, que también son médicos, y toda su familia dan un ejemplo a los sinaloenses de lo que es la solidaridad, el profesionalismo y la entrega sin buscar nada a cambio, únicamente el ayudar al prójimo en momentos como estos.