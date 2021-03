En medio del escándalo, Billy” Chapman solicita licencia para participar en las elecciones

Salida. Con todo en contra, en medio del escándalo, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, solicitó ayer licencia para estar en condiciones de ser candidato a la diputación federal, lo que muchos ven remoto, a menos que en Morena estén por encima otros intereses que el abonarle al partido en estas elecciones. Dicen que con la sentencia en firme por violencia política en razón de género en su contra, tienen para no postularlo, la que ha querido combatir por todos los medios, pero ha cometido tumbos él y su equipo de asesores legales. Incluso, su ignorancia y la de sus asesores es tan evidente que se amparó contra la sentencia del Tribunal Electoral, lo que no procedió. Las sentencias electorales no son amparables. ¡Vaya pifia! Algunos opinan que con la licencia hasta el 7 de junio, Chapman quiere asustar con el “petate del muerto”.

Nueva resolución. Por si fuera poco, en sus enredos legales, Chapman acaba de recibir otro revés: el Juzgado Quinto de Distrito amparó a la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites contra la resolución del juez de control que no lo vinculó a proceso por el delito de amenazas que supuestamente le infirió. Lo interesante es que el juez federal le ordenó al juez de control valorar de nuevo las pruebas y dictar una nueva resolución con perspectiva de género. Es decir, que tome en cuenta la sentencia de violencia política en razón de género. En una palabra, el juez de control podría resolver vincularlo a proceso por el delito de amenazas. Y lo tiene que hacer en menos de 15 días.

La falsedad. El alcalde Chapman quedó exhibido de nueva cuenta por su comportamiento y expresiones violentas. No solo eso, sino que con los desfiguros en una entrevista en un noticiero de radio quedó claro que no le importa mentir con tal de fustigar a “los ricos”. Ante la amenaza de “ejecutarse” al Colegio Mochis por no pagar el agua, esta institución educativa particular le echó en cara sus arrebatos y comprobó que está al corriente con los pagos de agua. No es la primera vez que Chapman falsea. Hay otros casos. Ahora el Colegio Mochis espera una disculpa, lo que no va a ocurrir porque la “buena educación y buenos modales” de Chapman es pura pantalla.

El perfil. El cabildo designó a la regidora Socorro Calderón como presidenta municipal interina porque nadie le gana en lo quedabién y entreguista a Chapman. Los días que esté en el cargo va a jugar el papel de “pelele” de Chapman, que dicen algunos va a estar dándole órdenes a control remoto. Sin embargo, nadie le va a quitar el gusto a Calderón de ser la segunda mujer alcaldesa interina, aunque sea por unos días, como lo fue Santa Obidia Meza, hoy secretaria general del PRI. Los que también “pelaron gallo” son los regidores Raymundo Simons, Gerardo Amado, Ramón López Félix, Raúl Cota Murillo, Rosa María Ramos y Alfonso Pinto. La mayoría más van a tardan en irse que en regresar para seguir cobrando.

En el horno. Los que también dejaron su curul en el Congreso del Estado son Jesús Palestino, Juan Ramón Torres y Cecilia Covarrubias. Están anotados en Morena para la alcaldía de Ahome, pero si les dan la reelección no se enojan. Se habla que Covarrubias ya la tiene “amarrada” la candidatura a la alcaldía. Lo mismo pasa con Gildardo Leyva, que quiere la alcaldía de El Fuerte aunque Daniel Valdez, “El Musa”, del PAS, la pelea.

Otro. Omar Gill Santini pidió licencia ante cabildo de Choix para lograr la candidatura de Morena para su reelección de alcalde, como si hubiera hecho un buen papel. El que le tocó bailar con la más fea es a Gonzalo Soto, que estará como alcalde en tanto el Congreso del Estado designe al sustituto.