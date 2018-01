En memoria: Andréi Tarkovski

El pasado 29 de diciembre se cumplió un año más de la muerte del cineasta y escritor ruso Andréi Tarkovski (1932-1986). En total, su obra cinematográfica consta de siete largometrajes (La Infancia de Iván de 1963, Andrey Rublev de 1966, Solaris de 1972, El Espejo de 1975, Stalker de 1979, Nostalgia de 1983 y El Sacrificio de 1986), un mediometraje (Hoy no habrá salida de 1959), dos cortometrajes (Los Asesinos de 1956 y La aplanadora y el violín de 1961), un proyecto que quedó a medias por problemas durante su producción (El Primer Día, cuya producción se detuvo en 1979) y un documental (Tempo de Viaggio de 1983). Además del libro Esculpir en el Tiempo, publicado en el año de su muerte: 1986. En dicho libro, el cineasta detalla que para él, por tratarse de un medio que construye imágenes que contienen ideas, en todo relato cinematográfico debe haber una relación poética entre realizador y el espectador. Dicha relación debe motivar y estimular a ambos en total libertad. Lo que otorga un realizador a un espectador es un modo de ver el mundo, una forma especial de relacionarse con la realidad. Y remata lanzando una pregunta “¿Es que un autor le puede decir algo al espectador cuando no comparte con él el esfuerzo y la alegría de la creación de una imagen?”



Esa pregunta me recuerda el relato de un evento que ocurrió en el verano de 1984. Tarkovski llevaba más de unos dos años viviendo en Italia luego de producir y presentar el documental Tempo de Viaggo y el largometraje Nostalgia, ambos realizados junto con el guionista Tonino Guerra. Dicho documental debía servir como una suerte de “detrás de cámaras” de una película aún sin título ni trama que sería filmada en varias locaciones italianas. Dicha película acabó siendo Nostalgia. Guerra estaba ahí no solo como guía y traductor, sino para escribir el guion de esa película que Tarkovski quería realizar durante esas vacaciones motivadas por los problemas ocurridos durante la fallida producción de El Primer Día, las constantes críticas que recibía en Rusia y que habían menguado su salud mental y física, y por el hecho de que durante la realización de la que sería su penúltima cinta, el apoyo económico ruso le fue retirado sin explicación. Así, en pleno julio de 1984, en Milán, Tarkovski convocó a la prensa internacional para anunciar su decisión de no regresar jamás a Rusia. Y ante la obvia pregunta sobre qué razón tenía para tomar esa aparentemente visceral decisión que lo separaría de tajo de familiares y amigos, él respondió que sabía bien que si regresaba a su tierra natal, estaba destinado a no poder hacer el cine que él quería. Y él no podía vivir sin hacer el cine que él quería. No debe extrañarnos entonces que en la que sería su último largometraje, El Sacrificio, título que irremediablemente hace eco en esa decisión anunciada en esa conferencia de prensa en Milán; una de las imágenes más poderosas que presenta sea la de una casa en llamas cuyas cenizas se las lleva el viento. Sí, el tema de El Sacrificio podrá centrarse en cuestionar qué papel juega la espiritualidad en un mundo cada vez más dependiente de lo material, sin embargo, esa casa en llamas bien podría ser una respuesta a esa pregunta sobre “la creación de una imagen”. Por escrito, el cineasta dejó dicho que cuando muriera de ese cáncer que ya lo aquejaba durante el rodaje de la película, quería ser cremado. Y además quería que sus cenizas no fueran enviadas de regreso a Rusia. Quería que, como ocurría en esa escena, a sus cenizas se las llevara el viento de ese destierro que escogió a favor de una última realización cinematográfica en plena libertad. Saber eso, como espectador, hace que ese momento sea inolvidable y nos recuerda que tras todo sacrificio hay una salvación.