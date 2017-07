Los que de plano se declaran en “pie de guerra” son los integrantes de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia, que exigen desafuero y juicio político a los diputados locales, para que no aprueben las cuentas públicas de la anterior administración estatal, y María de los Ángeles Valenzuela, del PRD, que demanda acabar con el cacicazgo de Daniel Amador en el magisterio.

En conferencia de prensa, Guillermo Padilla y Francisco Villegas anunciaron que a marchas forzadas preparan comitivas para viajar al Congreso del Estado el próximo martes, para impedir que se apruebe la iniciativa de ley que pretende que los diputados ya no aprueben las cuentas públicas.

Dijeron contar con evidencias de que el diputado guasavense José Menchaca pretende echar tierra y aprobar las cuentas de la pasada administración malovista, bajo el pretexto que “ya están subsanadas las irregularidades encontradas por miles de millones de pesos”.

También que a los diputados les están ofreciendo carros, reparar sus casas, muebles y dinero a cambio que voten a favor. Por separado, la secretaria general del sol azteca en Ahome llamó la atención sobre las condiciones desastrosas en que se encuentra todo el sistema educativo, porque se llevaron el dinero, y agregó que por suerte ya los maestros jóvenes se le están rebelando a Daniel Amador y a todos los demás dirigentes sindicales que pisotean los derechos del magisterio.

Como se ve son dos frentes de batalla que se abren y aseguran que lucharán con todo para frenar la impunidad que genera violencia.



Popurrí. El dirigente perredista Olegario Armenta dice que los perredistas avalan de manera parcial la “ley electoral Quirino”, porque están de acuerdo en que se reduzca el dinero que se da a los partidos políticos; también que ya no se coloque propaganda en el transporte publico, pero consideran que está incompleta y que debería contemplar la revocación del mandato de los malos gobernantes; asimismo, que el síndico procurador sea electo por separado o que salga de la segunda fuerza electoral para que no sean comparsas de los alcaldes. Que se acabe el derroche.



EL TIANGUIS VA. Más oportuna no podía resultar la visita a Sinaloa del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, porque viene a darle una tablita de salvación al gobierno de Quirino Ordaz, a garantizar la realización en Mazatlán del Tianguis Turístico, para asegurar que está más firme que nunca, en momentos en que el proyecto acaba de pasar por una especie de prueba de fuego, cuando desde el Congreso el diputado panista Roberto “El Güero” Cruz, primero pidió que se suspendiera por cuestiones de seguridad, y después dio marcha atrás y se retractó en sus exigencias y pidió a los mazatlecos y a los sinaloenses que lo apoyen con todo.



SENTIDO pésame. Al exalcalde Esteban Valenzuela, por el fallecimiento de su señora madre, doña Ofelia García Gastélum.



ADELANTO. Que el combate a la corrupción y la rendición de cuentas serán de las principales demandas y banderas el priismo en las elecciones del 2018, adelanta Aldo Prandini.