En pie de lucha, el rechazo de morenistas por la candidatura de Vargas Landeros en Ahome 

En pie de lucha. Los militantes y líderes de Morena en Ahome salieron a las calles a protestar. Al margen de si fueron pocos o muchos, la marcha que realizaron ayer por la tarde afecta la imagen de Morena porque los que deciden, el presidente nacional Mario Delgado y el líder de los diputados federales, Ignacio “Nacho” Mier, perdieron “toda vergüenza” en la elección de los candidatos. El grupo de morenistas les echa en cara que no se conformaron con “ofenderlos y desacreditar al partido” con la designación de dedazo de Gerardo Vargas Landeros para la alcaldía, sino también con la de Guillermo “Billy” Chapman para la diputación federal. Lo raro es que en la marcha le cargaron más la mano a Vargas que a Chapman. De un modo u otro, el detalle es que el brote de rebelión de los morenistas también permea en la sociedad ahomense porque lo impensable, por “absurdo”, ocurrió en Morena. Pero todo indica que a Delgado y Mier “les vale” mientras le “saquen jugo” a sus posiciones.

¿Y la ley, apá?. Los alcances de los morenistas inconformes van más en contra de Chapman que de Vargas Landeros. Algunos observan que si bien los dos salen golpeados políticamente, Vargas puede operar en el camino para acotar las “malas vibras” en su contra. En lo legal, su candidatura está a salvo. Los que saben aseguran que si alguno de los inconformes lo impugna por la candidatura de Morena, en el fondo no tendrá mayores efectos. Hay elementos de sobra para hacerlo, pero en el hipotético caso de que le quitaran la candidatura por Morena, no pierde el registro porque seguiría como candidato del PAS. Sin embargo, el que sí está bailando en la cuerda floja es Chapman. Y es que Luis Manuel Rivera Villela, uno de los aspirantes de Morena a la diputación federal, solicitó al Instituto Nacional Electoral que sea inscrito ante el Registro de Agresores Político-Electoral de ese órgano electoral por tener sentencias firmes en su contra por violencia política en razón de género. Y con eso, si es que en el INE no se hacen de la vista gorda, a Chapman le invalidarían el registro.

Compromisos. De hecho, la opinión generalizada es que Delgado y Mier saben las condiciones de Chapman, pero que lo hicieron candidato por los compromisos inconfesables. Ellos cumplen con el alcalde de Ahome con licencia y lo que pase en el INE ya no está en sus manos en caso que a Chapman le den para atrás por la violencia política en razón de género. Por lo pronto, a Delgado y Mier ni le va ni le viene si Morena refleja la imagen de la ilegalidad y que trastoca los interés de género en el mes de la mujer.

Exabruptos. Es increíble la conducta de José Borunda, líder de Morena, tras no quedar como candidato a la alcaldía de Ahome. Ayer se aventó un segundo round con los líderes del Partido Encuentro Solidario en Culiacán, a quienes les exigió que lo hagan candidato cuando ya registraron a Miguel Ángel Carrillo. Dicen que los “atoró” y descompuesto les dijo hasta lo que no. Extraño que Borunda haga esos papelitos con tal de ser candidato.

Dicho y hecho. Pese a ser la pieza clave del desastre del gobierno municipal en Ahome, Moisés Cadena tomó protesta como nuevo secretario de la comuna, en lugar de Juan Francisco Fierro. Como se había adelantado, los regidores, incluidos los de oposición, lo avalaron. Por eso están desacreditados.

El cambio. Ignacio Flores tomó protesta como nuevo rector de la Universidad Autónoma Indígena de México, en lugar de María Guadalupe Ibarra Ceceña. El candidato perdedor, Moisés Rosalío Valdez, sigue “en el pataleo”. Realizó una manifestación en protesta por la elección de Flores, pero no pasa de ahí porque le desecharon el amparo promovido en el Juzgado Sexto de Distrito contra actos del Consejo Universitario y la elección de Flores como rector de la UAIM.

