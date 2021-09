En pie de lucha los vecinos de El Carrizo

Oídos sordos. Los que ya no hallan a qué santo encomendarse para que alguien los apoye son los carricenses. Por más manifestaciones en contra que ha recibido la propuesta de aumentar a 250 pesos el cobro por la renovación de la tarjeta para pasar por la caseta de San Miguel, no han obtenido respuesta. Aristeo Verdugo, dirigente del Comité Campesino número 17 de El Carrizo, señaló que la inconformidad tiene su origen: no es justo que tengan que pagar una tarjeta por transitar en su mismo municipio solo porque la caseta de peaje partió a Ahome en dos. Ahora esperan que entre el gobernador Rubén Rocha Moya para ver si prospera la propuesta ciudadana de hacer una ruta alterna únicamente para los residentes de El Carrizo. Ya se verá.



Combativos. Bien dicen que los productores siempre andan de grilleros e incluso algunos lo han calificado de rijosos por defender lo suyo, pero el asunto es que no les pagan. Ahora, el vicepresidente de la Unión de Productores Agrícolas del Valle del Carrizo, Leonel Machado Coronel, dice que quieren hablar con el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador cuando visite Sinaloa. Necesitan que les paguen, que destraben los pagos de Segalmex correspondientes al ciclo 2019-2020, porque si bien los acuerdos recientes son favorables, serán aplicables al próximo ciclo 2021-2022. O sea que los pagos de hace dos años continúan pendientes. ¿Qué esperan para pagar entonces?



Unidad. El que resaltó la unidad que hubo en el Senado en el tema de la Revocación de Mandato fue el senador mochitense Mario Zamora. Dice que votar el tema por pérdida de confianza en el presidente y gobernadores evidenció que los senadores sí se pueden poner de acuerdo en un asunto que incumbe a toda la ciudadanía. ¡Qué tal! Dice que el Senado está demostrando que son capaces de ponerse de acuerdo dialogando, y que son capaces de aprobar a favor de la gente. ¿Será? Eso sí, dice que ahora sí Morena entendió que los demás partidos tenían razón.



Más vacunas. Al que ya no le tocó la logística para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna a las personas de 40 a 49 años fue a Jaime Montes. Antes de salir como delegado federal de Programas Federales anunció el retraso en la programación causa de Nora, pues incluso ni las vacunas fueron enviadas a Sinaloa porque no se podrían aplicar. Ahora sí que se estrenará el nuevo superdelegado, Juan de Dios Gámez, una vez que Montes Salas salió para incorporarse al gabinete de Rubén Rocha Moya. Por lo pronto, solo se espera que a partir del 7 de septiembre no haya problemas de aglomeraciones y largas esperas para vacunarse, pues si al principio fallaron con la logística, se fue afinando, como para venir a descomponerse lo avanzado.

Cuando no le llueve le llovizna. Si con el asunto de la deuda con la CFE se le complicaron las cosas a la alcaldesa Nubia Ramos, ahora con los efectos de Nora la cosa está más fea. Ahora han tenido que recurrir a la colecta de víveres para llevarle a los damnificados de El Fuerte. Han sido las crecientes de los arroyos lo que ha provocado que varios poblados se hayan quedado incomunicados, y no la están pasando muy bien ni para comer. Este fin de semana permanecerá instalado en Palacio M unicipal un centro de acopio para recibir donativos de la población que serán entregados a las familias damnificadas por las intensas lluvias y las crecientes de arroyos el pasado 31 de agosto. Piden alimentos no perecederos, medicamentos, productos de limpieza, agua embotellada, productos de higiene personal y todos aquellos productos que puedan servir para apoyar a las comunidades afectadas. Es tiempo de ayudar.