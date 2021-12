En pro y en contra

El Artículo Tercero de la Constitución en el Congreso Constituyente en Querétaro, relativo a la educación en las escuelas, fue el que provocó las más ásperas discusiones porque su esencia se relacionaba con la prohibición de la enseñanza religiosa, porque los diputados se decían ardientes, revolucionarios, es decir, anticlericales, según las normas heredadas de la revolución francesa de 1789 que los judíos de Londres fraguaron contra la iglesia. El proyecto constitucional de Carranza fue turnado a una Comisión Dictaminadora que hizo un dictamen que disgustó a muchos diputados por su fanatismo exagerado, contra el cual hablaron algunos, como José Natividad Macías, diputado de Guanajuato, diciendo: “...En el fondo de todo mexicano existe el sentimiento católico. De los catorce millones de habitantes que tiene la república, yo aseguro a usted, señor protestante (otro diputado), que no hay mil liberales verdaderos, quizás ninguno. En Veracruz le decía yo al Primer Jefe (Carranza) lo siguiente: “la generalidad de los constitucionalistas que andan combatiendo, que quisieran comerse vivos a todos los frailes, la mayor parte de ellos son católicos y un general que estaba ahí me dijo: ‘tiene usted razón, aquí están mis escapularios y mi Santo Cristo’. Pero antes había dicho Macías, al criticar el Dictamen de la Comisión: “Los constitucionalistas están acostumbrados a ver al clero como enemigo y dicen: “los clérigos deben desaparecer, bueno, que desaparezcan los clérigos, pero que no desaparezca la libertad de la conciencia humana”.