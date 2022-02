¿En qué ayudan a nuestra niñez y juventud los batazos de la Culiacán Recursos?

audima

Es bien sabido que el deporte es un gran aliado para combatir el uso de drogas en nuestra juventud, además de ayudar a mantener una calidad de vida más sana y feliz. Sin embargo, sus beneficios no solo son físicos, sino también mentales y emocionales, especialmente cuando la práctica del deporte se inculca desde la primera infancia. Hoy quiero enfocarme en el béisbol por ser uno de los deportes más populares en Sinaloa y también porque es el deporte favorito en mi familia; mi hijo Sergio jugó desde morrito y ahora mi hijo Roberto también juega al igual que su hermano mayor en la liga de béisbol Culiacán Recursos.

Las niñas y niños que juegan béisbol entrenan para convertirse en jugadores de 7 herramientas: porcentaje de bateo, su fuerza (poder) para batear, su brazo para lanzar (fielders y desde luego pitchers), su velocidad para correr las bases y su habilidad para cachar, incluso hay bateadores que desarrollan batear como zurdos y derechos (bateador switcher); pero hay dos herramientas adicionales que desarrollan: su inteligencia, por ejemplo para decidir rápidamente entre diferentes opciones a la hora de fildear; y su capacidad emocional, que forja su espíritu y su carácter para convertirse en verdaderos ganadores.

Al jugar beis nuestra niñez gana resistencia física, concentración, rapidez de reflejos y esto aumenta las capacidades motrices de todo el cuerpo, por lo tanto ayuda a combatir la obesidad infantil y les inculca la disciplina para no tener una vida sedentaria que tantas enfermedades acarrea. Por el lado emocional, el sentido de pertenencia en un equipo les ayuda a afianzar los valores como el respeto por sus compañeros, así como aprender a trabajar en equipo; esto en definitiva desarrolla mucho mejor sus habilidades sociales y aumenta su confianza y autoestima. Además el uso del uniforme fortalece el valor de la igualdad, ya que adentro del campo no importan diferencias sociales ni económicas, el uniforme les da esa uniformidad, esa igualdad que les enseña a respetarse como individuos con los mismos derechos y obligaciones por igual a todos y a todas.

Por otra parte, forja su carácter enseñándoles a ser competitivos, a luchar, a no rendirse nunca, porque en el béisbol incluso faltando un solo strike para terminar el juego un equipo que vaya perdiendo pero motivado puede remontar pegando un rally de carreras. Además ayuda a aumentar el orgullo de ser Culichis y Sinaloense especialmente cuando salen a competir en torneos nacionales e internacionales. Esto genera un ciclo virtuoso para que en un futuro también ayuden a las próximas generaciones de “caballitos” Culichis. Julio Urías es un ejemplo de muchos.

Ojalá que nuestras autoridades gubernamentales cada día inviertan más en impulsar el deporte entre nuestra niñez y juventud, recuerden que un niño con un guante de béisbol en sus manos, es mas difícil que tenga un cuerno de chivo o una bolsita de droga en sus manos. Así que si queremos combatir la violencia e inseguridad, entonces estamos obligados a invertir mas agresivamente en educación, deporte y artes. Invito a todas las familias a hacer el esfuerzo de inculcarles el deporte y el arte a sus hijos; y si les gusta el beis, la Culiacán Recursos CR es una excelente opción.

Una reflexión final, si eres mamá o papá y tu hija o hijo juegan béisbol, recuerda que el béisbol es para divertirse, por eso es un juego! Así que no lo presiones y mucho menos lo regañes si lo ponchan. Recuerda que los mejores bateadores del mundo que juegan en grandes ligas y ganan millones de dólares tienen un promedio de bateo al rededor de 300 de porcentaje; eso significa que incluso esos “monstruos” no logran conectar hit 7 de cada 10 veces. Y lo mismo pasa con los pitchers, hasta a los mejores pitchers del mundo también les pegan home runs. Para un bateador cada out es una caída, para un pitcher cada hit es una caída, para un equipo cada derrota es una caída; pero siempre recuérdale a tus hijos (lo que yo aprendí de mis padres y que ahora les enseño a mis hijos) “los ganadores no son los que nunca se caen, sino los que siempre se levantan”.