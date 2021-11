En unas cuantas horas, el gobierno de Vargas Landeros clausuró y reabrió el relleno sanitario de OP

Todo un circo. Dicen que el gobierno del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, está saliendo “baldado” en los primeros escarceos con la empresa OP Ecología, concesionaria del servicio de recolección de basura. En principio reabrió el relleno sanitario en Choacahui, horas después de que lo había cerrado por órdenes de un juez de distrito. Con eso se les cae el discurso de que velan por el estado de derecho porque lo violan. Por otro lado, el propio gobierno vargaslanderista no da una salida alternativa al problema cuando habían dado muestras de entereza para ir por la terminación del contrato con OP Ecología en virtud de que no cumplían con tener un relleno sanitario propio, aunque en un año lo hicieron y lo pusieron a funcionar. Dicen que tiene varias inconsistencias. ¿Entonces para qué hicieron tanto ruido si al final tuvieron que ayudar a la empresa favorecida en el trienio del entonces alcalde Guillermo “Billy” Chapman? Hoy sigue la “humillación” cuando vayan a volver a clausurar el relleno. O sea que lo cerraron por órdenes de un juez, lo reabrieron por “sus pistolas” y ahora lo vuelven a cerrar. Todo en una cuantas horas.

Desinterés. Algunos no quisieron prestarse “a la faramalla de participación ciudadana” del proceso para elegir al nuevo titular del Órgano Interno de Control tras la separación “voluntaria” de Pável Castro Félix que corría con un periodo más al ser electo con argucias legaloides del entonces alcalde Guillermo “Billy” Chapman y la mayoría de regidores. Esa es la explicación que se le da al hecho de que no hubo una gran cantidad de aspirantes que se hayan anotado del martes al viernes pasado. Se menciona que solo fueron cuatro los que se inscribieron con la síndica procuradora Cecilia Hernández Flores. De estos ella va a mandar a uno a Cabildo para ser aprobado por los dos terceras partes de los regidores. El desinterés es de manifiesto por lo que ya se sabe.

Recta final. La cuenta regresiva inició para la consulta popular sobre la planta de fertilizantes en Topolo-bampo, la cual será el próximo domingo. La empresa Gas y Petroquímica de Occidente y quienes apoyan su millonario proyecto arreciaron la labor de respaldo para el voto del sí. Desesperados, los opositores aceleraron una “campaña sucia” que les está saliendo contraproducente, les está restando.

No que no. No cabe duda que Miguel Ángel Carrillo tuvo su recompensa por declinar su candidatura de Encuentro Solidario a la alcaldía de Ahome para sumarse a Gerardo Vargas Landeros, entonces candidato de Morena-PAS: es subdirector en la zona rural de la Secretaría de Bienestar. Algunos lo han visto contento en las Ferias de Bienestar. Y decían que no había acuerdo por la declinación.

Barrida. Una limpia de directores se hizo en el Conalep. Hoy entran en funciones Juan Diego Arazubia Iturríos en el Conalep 01 por Jacob Pérez, e Ildefonso Medina Robles en el 02 por Fernanda Rivera. También entra Javier Iván Esquer en el Conalep del ejido Chihuahuita, de la sindicatura de El Carrizo; Carlos Alberto Apodaca López en El Fuerte, y Daniel Enrique León Rodríguez en Juan José Ríos. Estos rindieron protesta este fin de semana como otros en todo Sinaloa. Son de la era del director general de la institución, Wilfredo Véliz.

A la nómina. Otro que se subió al carro de la Revolución es Martín Manuel de Jesús Palafox Cota. Este es el nuevo jefe de Servicios Regionales de la SEPyC en El Fuerte-Choix. El director general de Servicios Regionales de la dependencia, Juan Ramón Torres Navarro, le tomó la protesta.