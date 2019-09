En vez de informe, AMLO ofreció otra mañanera

Una mañanera más. Con todo respeto, don Andrés. Pero lo del domingo resultó una mañanera más. No fue el “Tercer informe” como apareció en su participación en Palacio Nacional. Y ya sin el protocolo oficial y ni siquiera con la banda presidencial, entonces realmente lo que se vio y escuchó fue una de sus “mañaneras”. Y su “informe” como lo habían adelantado muchos analistas, se centró en lo que llama el presidente sus “programas asistenciales” que “están llegando a quienes más lo necesitan”. No se dio por enterado del informe de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, donde la efectividad del programa “Jóvenes construyendo el futuro” apenas alcanza entre el 4 y 5 por ciento. Alguien deberá de decirle al presidente que algo, o mucho, anda mal con su programa. Y que no salga con que él tiene otros números. López Obrador se quedó corto cuando reconoce que en seguridad falta por hacer. Tampoco ve las estadísticas de todos los organismos no gubernamentales, e incluso los de su propio gobierno, que dan cuenta de la gravedad en los índices violentos que vive todo el país. López Obrador respaldó a su director general de la CFE, Manuel Bartlett, acusado de tener un gran negocio inmobilario. Bartlett, el mismo que provocó la “caída” del sistema para evitar que Cuauhtémoc Cárdenas ganara las elecciones presidenciales. Alguien tiene que decirle al presidente que vivimos en México...No en Disneylandia.

Desorden e improvisación. El alcalde Luis Guillermo Benítez va por un récord. Una administración que ni siquiera es capaz de contar con un equipo de trabajo, está destinada al fracaso. Y eso ocurre en Mazatlán. La titular de Cultura, Marsol Quiñónez, le presentó su renuncia al “Químico”. Es el segundo titular de Cultura que sale. Y quien debería de salir es el administrador, José Ángel Tostado, a quien todos señalan como quien se aprovecha y hace negocio con el cargo. Claro está, apoyado por el alcalde. Paralelamente a la renuncia en Cultura, el pasado fin de semana también se fue la titular de Relaciones Públicas. Y aseguran que sigue el gerente de Jumapam, por incapaz. “El Químico” encabeza una administración que en pocos meses ya demostró ser incapaz y salpicada con señalamientos de corrupción. Y aun así el alcalde cree que puede reelegirse. O lo que es peor, cree que puede ser candidato a gobernador. En torno a la renuncia de la titular de Cultura, ya hay quienes manejan la posibilidad de que recibió amenazas. Y esas llegaron desde Palacio.

Otra vez sin agua. La mitad de Mazatlán quedó sin el servicio de agua potable. No es algo nuevo. La escasez de agua se está convirtiendo en costumbre. Porque la administración municipal ha mostrado hasta el cansancio su incapacidad no solo para proporcionar los servicios básicos a Mazatlán como son el agua potable, recolección de basura y seguridad. No saben. No pueden. Pero eso sí, se están llenando los bolsillos de dinero.

Amenazas contra Óscar Blancarte. El extitular de Cultura, el cineasta Oscar Blancarte, confirmó que recibió una amenaza telefónica. Esto se da precisamente cuando Blancarte hizo pública una carta donde critica severamente al alcalde Luis Guillermo Benítez. Y es que se buscaba ofrecer la función de la película La promesa en el Ángela Peralta para destinar el dinero al Orfanatorio. Y el alcalde mostró el cobre.