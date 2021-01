Encantados los ahomenses de que Billy Chapman se vaya

Que se vaya. Encantados los ahomenses de que Guillermo “Billy” Chapman deje la alcaldía de Ahome para lo que sea: para buscar ser candidato a la diputación federal o para irse a su casa. Esa es la opinión generalizada después de que Chapman anunciara, a su modo, que pretende ser candidato de Morena a la diputación federal, partido al que desdeñó tras ganar por el efecto López Obrador las elecciones de 2018. Ya hasta reciclaron el video donde aparece luciéndose ante un grupo de ahomenses de que no pertenece a Morena ni al PT. Y ahora muy orondo se registró para ser su candidato. Ese es el perfil de Chapman, que si tuviera tantita ética ya hubiera pedido licencia a Cabildo o renuncia al Congreso, aunque esta no pudiera justificarla, porque ya es precandidato. Es parte ya en el proceso electoral. Salió peor que los que critica.



La misma dosis. Con la mano en la cintura los precandidatos a la diputación federal morenista Iván Ayala Bobadilla y Lucio Antonio Tarín, más que Luis Ignacio “Chicote” Ayala, se echan al plato a Chapman. Muchos consideran que impugnando su precandidatura por estar sentenciado por violencia política en razón de género el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, le aplicaría la misma dosis que al alcalde de Mazatlán, Guillermo “El Químico” Benítez: le daría para atrás. Y ni modo que “su padrino” el diputado federal Ignacio “Nacho” Mier lo apalanque porque este estuvo con Delgado cuando le dieron “palo” a “El Químico” en el proceso interno para nombrar al candidato a la gubernatura. Y con Chapman no hay duda: ya la sentencia está en firme y con el alcalde mazatleco está en proceso, pero como dice el delegado de Morena en Sinaloa, Américo Villarreal, no se pueden arriesgar a quedarse sin candidato. Pero si le dan para atrás a Chapman, este seguiría como alcalde, lo que no quieren ya la mayoría de los ahomenses.



De nuevo a la carga. Los seguidores del exsecretario general de Gobierno Gerardo Vargas Landeros volvieron a sus andadas. Se alebrestaron de nuevo tras circular en redes sociales un anuncio de su líder. Sinaloa quiere a Gerardo y estará en las boletas, es el mensaje con la imagen del hombre fuerte en el sexenio malovista. Asi reaparece Vargas Landeros tras días de estar en retiro tras la decisión en Morena de Rubén Rocha Moya como candidato a la gubernatura. Lo incierto es que con qué partido aparecerá en las boletas: ¿con Morena, con el PT, PES o con quién? ¿Para qué posición? ¿Para la gubernatura o la alcaldía de Ahome?.



Opciones. Si a los priistas les entró la ansiedad por que se defina la candidatura a la alcaldía de Ahome, también están que tientan por las dos diputaciones locales que les tocan, la del 03 y 04. Se habla que dependiendo quien logre la candidatura a la alcaldía, ya se sabrá para donde jala la carreta para estos distritos. Dicen que Dulce María Ruiz y César Gerardo, presidenta y secretario general del PRI, y el regidor Raúl Cota Murillo están en la “polla”.



Lealtad. Dicen que si en toda su gestión la rectora de la Universidad Autónoma Indígena de México, María Guadalupe Ibarra Ceceña, mostró carácter para enfrentar y salir adelante de los problemas y de la “grilla”, también lo va a tener para dirigir el proceso de sucesión. Su objetivo es que la elección del nuevo rector no cause inestabilidad interna y desgaste hacia el exterior a la institución. De hecho, en su mensaje de inicio de año nuevo, Ibarra Ceceña señaló a los que pertenecen a la universidad a que “no podemos ni debemos perder paso ni rumbo”. Y resaltó que por encima de todo está la lealtad a la institución. En estos meses, ya que en marzo se le vence el periodo, se sabrá quiénes realmente profesan lealtad a la UAIM o solo es de los dientes para afuera.