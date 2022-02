Encontronazo en la sección 53 del SNTE

audima

Los operadores de ambos bandos no descansan sábados, domingos ni días festivos, en vísperas de la elección del nuevo dirigente de la Sección 53 del SNTE, que se efectuará el 25 de febrero, y es que son muchos los intereses que están en juego y los aspirantes afines a la Cuarta Transformación arriesgan todo su capital político en un intento de tumbar el cacicazgo que desde hace más de 25 años detenta la corriente de Daniel Amador.

Los contendientes ya están alineados: por un lado, el dirigente sindical en funciones, Fernando Sandoval, que no es otra cosa que una marioneta del cacique Daniel Amador, respalda a Ricardo Madrid, mientras que, por otra parte, la secretaria de la SEPyC, Graciela Domínguez; el presidente de la Jucopo, Feliciano Castro, y el mismo gobernador Rubén Rocha le prenden veladoras al candidato de Convergencia 53, Alfredo Heredia.

El encontronazo será mayúsculo, dado que la gente de Daniel Amador ha creado una mafia que controla al magisterio estatal desde 1995, para lo cual ha contado con la complicidad de los exgobernadores priistas y panistas Juan Millán, Renato Vega, Jesús Aguilar, Mario López y Quirino Ordaz; solo el gobernador actual, Rubén Rocha, se ha atrevido a desafiarlo.

Hay el antecedente que a pesar de ser considerados los más avezados alquimistas electorales, o más bien dicho “mapaches”, la corriente de Daniel Amador se la jugó con todo en la pasada elección con el candidato priista-aliancista Mario Zamora y fueron barridos en las urnas e incluso su hijo, Tomás Amador, perdió en la contienda por la alcaldía de Elota.

Pero al interior del magisterio, el sindicato controla las direcciones de escuelas, las subdirecciones, supervisiones y toda la estructura administrativa y desde fines del año pasado se han confrontado con el Gobierno del Estado, poniendo miles de pretextos para no regresar a las clases presenciales. Con el problema de la falta de pago de renta de la USE y con la desaparición de cerca cientos de millones de pesos del fondo de vivienda de los maestros, se dieron un nuevo agarrón.

En el ámbito nacional, el dirigente magisterial Alfonso Cepeda pactó con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la pasada elección y el secretario general de la Sección 27 de maestros federales, Genaro Torrecillas, aparenta simpatizar aquí con Rubén Rocha, pero no se garantiza que jueguen en contra de Daniel Amador el 25 de febrero. La moneda está en el aire.

Popurrí. Dos espaldarazos seguidos ha recibido el exgobernador Quirino Ordaz para que empiece a alistar las maletas para irse de embajador a España: ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que tendrá mucho trabajo con las relaciones económicas y comerciales, que se den en términos de respeto y honestidad, y que no cree que la “pausa” de las relaciones diplomáticas vayan a afectar las inversiones.

Antes, el líder del Senado, Ricardo Monreal, había anunciado que en cuanto reciban la propuesta la bancada de Morena apoyará a Quirino, aunque tiene conocimiento que los priistas quieren votar en contra.Encontronazo en la sección 53 del SNTE