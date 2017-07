Encuestas rumbo a la elección presidencial

A escasos días de que inicie de manera formal el proceso rumbo a la elección presidencial de 2018, las encuestas empiezan a tener sentido, y sobre todo lo tendrán a partir del momento en que el resto de partidos –ya sabemos que el partido de un solo hombre ya tiene candidato--, o una eventual coalición de partidos decidan quién habrá de representarlos en la competencia por el poder político. Ahí empezarán a decantarse de manera clara las preferencias electorales.La más reciente es la publicada esta semana por el diario El Financiero. Los resultados que arroja dan cuenta de una cerrada batalla entre el candidato de Morena y las eventuales candidaturas de Margarita Zavala y Miguel Ángel Osorio Chong, que tienen en esta fotografía una intención de voto de 30 por ciento, 28 y 24 por ciento, respectivamente. Éstas son –por el momento— las figuras mejor posicionadas para disputarle a López Obrador la posición de puntero que ha mantenido de modo permanente.En el caso del PRI, no aparece en el horizonte inmediato ningún otro candidato competitivo. Ni Videgaray –que ha pedido de manera reiterada que lo den por muerto--, ni Meade Kuribreña, Narro o Aurelio Nuño, e incluso De la Madrid, que no aparece en esta encuesta, parecen tener los tamaños suficientes para ir a esta batalla. En el caso del PAN, Anaya, pese a su posición privilegiada como dirigente, no alcanza el nivel competitivo que muestra Zavala, y su intención de voto se reduce hasta en seis puntos porcentuales.El PRD, con la candidatura de Miguel Mancera, apenas alcanza una intención de voto de 10 por ciento y, entre eventuales candidatos independientes, el mejor posicionado es Jaime Rodríguez, alias el Bronco, que araña ocho puntos porcentuales. El hipotético Frente Amplio, encabezado por PAN-PRD, con Anaya como abanderado, tampoco alcanza para sobrepasar a López Obrador: este obtendría ahora el 34 por ciento, Anaya 25 por ciento y Osorio 23 por ciento.Pero si vemos la batalla con el prisma de las hipotéticas alianzas, las cosas cambian ligeramente: la alianza PAN-PRD (no lo dice la encuesta, pero se entiende que el candidato no sería Anaya y tal vez tampoco Zavala) tendría el 36 por ciento, en tanto que el PRI con sus aliados verdes y panalistas llegaría al 34 por ciento, y Morena, con el PT –que es prácticamente nada-- sumaría un 30 por ciento.Hay otra hipotética alianza, más remota porque AMLO considera al PRD como parte de la “mafia del poder”: una alianza Morena-PRD-PT alcanzaría el 37 por ciento, seguida del PAN con 33 por ciento y PRI con 30 por ciento.En cualquiera de las dos posibilidades de alianza, PAN-PRD o Morena-PRD-PT, el PRI estaría en desventaja, en el primer caso de dos puntos porcentuales y en el segundo de siete puntos porcentuales, esto es, alrededor de un millón y tres millones de votos, respectivamente.En este segundo caso es más o menos la diferencia con que ganó Peña Nieto. Puede estar en condiciones de conquistarlos. Y todo parece indicar que para ello solo tiene un candidato realmente competitivo.