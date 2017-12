Enfiestado. Jubiloso y radiante lució el alcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta Sánchez, ayer durante una transmisión previa al reconocimiento que le entregó la Federación Nacional de Municipios de México por su capacidad de gestión. El presidente municipal dijo que el premio es para los mazatlecos y se comprometió a seguir trabajando. Pucheta se rodeó de regidores de su mismo partido, así como de los panistas Celia Jáuregui y Guillermo López. El anunció del referido reconocimiento para Pucheta hecho la semana pasada, levantó polémica entre regidores de oposición y líderes de partidos como Guillermo Benítez, de Morena. Incluso, se llegó a decir que es un premio ‘patito’ que bien pudo haber comprado. Otros denostaron el reconocimiento, aludiendo que no hay nada que celebrar, pues Mazatlán se encuentra sumergido en la espiral de violencia, donde los robos a casa habitación, homicidios, feminicidios y violencia intrafamiliar ha ido a la par con la gestión de Pucheta.

Anarquía en el transporte. Inspectores de Vialidad y Transporte en Mazatlán se han visto rebasados por los choferes de camiones urbanos, quienes durante las horas pico se ‘pelean’ el pasaje a toda costa. Algunos operadores atraviesan sus unidades a los automovilistas para abrirse paso y continuar su ruta, sin importar que ello represente un peligro. Otros rebasan por zonas prohibidas exponiendo a los pasajeros a que sufran una caída. Se ha visto también que en muchos de los casos, los camioneros se detienen en doble carril para subir o descender pasaje. Muchos se preguntan para cuándo hará algo José Vallejo, titular de Vialidad, porque los inspectores no se ven en las calles.

Faltan acciones. Mazatlán carece de una unidad de atención y resguardo especializado para atender a mujeres víctimas de violencia y a sus familias, cuyos casos se han incrementado en las colonias populares, y en 17 ocasiones ha derivado en feminicidios. Pese a que se trabaja en prevenir los sucesos, Immujer y sicólogos de la ciudad han reconocido que se carece de personal capacitado, instalaciones adecuadas y albergues para atender el problema de raíz que se presenta en la ciudad hacia mujeres cada vez más jóvenes.

Asignatura pendiente. A las personas con insuficiencia renal se les dificultad cubrir el costo de la hemodiálisis y ahora que se descompuso la máquina para lavar los filtros, se ven obligados a comprar uno cada vez que reciben la atención. La autoridad médica se justifica diciendo que esta enfermedad no la contempla el Seguro Popular y que tiene los costos más bajos. Pero los pacientes, en su mayoría son personas de escasos recursos y lo único que saben es que no tienen para cubrir los 800 o mil 200 pesos de la hemodiálisis y los 500 del filtro, que antes lo podían reutilizar hasta tres veces. Los que aspiran a una candidatura a la diputación o senaduría deberían de contemplar este tema entre sus propuestas para ser apoyadas, pues hay personas de los municipios del sur que se mueren porque no pueden costear tres veces a la semana de hemodiálisis, filtros y el pasaje.

Con la espada desenvainada. Sobre aviso no hay engaño, y los trabajadores sindicalizados al servicio de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa (Jumapae) dijeron que si esta semana no les entregan los aguinaldos del 2016, estallarán la huelga. Y es que señalan que en esta administración y la pasada les han jugado el dedo en la boca y los trabajadores siempre son los más afectados, pues siguen pagando los intereses por los préstamos a cuenta del aguinaldo. Hacen un llamado al alcalde de Escuinapa, Hugo Moreno, para que se tome muy en serio el cumplir los compromisos pactados.