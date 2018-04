Enoja a nieto de Ruth la comparación con Ohtani

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- ““El Idiota latinoamericano cree que somos pobres porque ellos son ricos, y viceversa”... Mario Vargas Llosa.-Por ahí apareció un c***picoso que dice ser nieto de Babe Ruth y está enojadísimo porque la mayoría de los periodistas decimos que Shohei Ohtani es el Babe Ruth de estos días.El problema del nieto es que la prensa no debe decir mentiras ni ocultar verdades, y el japonés es el Babe Ruth del siglo 21. Tanto, que tiene notables facultades para casi todo, pero como el Babe, menos a la defensiva (malas manos) y corriendo las bases, en sus cinco temporadas japonesas, salió al robo solamente 17 veces y llegó safe en 13 oportunidades. Los Angelinos están llevando a Shohei con la mayor paciencia. Para el juego de antenoche, en Kansas City lo ubicaron de séptimo bate un peldaño más arriba de sus anteriores apariciones como designado.Si no lo manejaran tan poco a poco como hijo consentido, Shohei sería tercero o cuarto bate, con su promedio de 286, tres jonrones, un triple, un doble. Y, por si alguien duda de sus otras habilidades, sobre la lomita ha ganado dos juegos sin derrotas, con efectividad de 2.08, después de 13 innings lanzados, durante los cuales ha dejado a 18 strikeouts.El muchacho de 23 años tiene satisfechos a todos en Anaheim. Su mánager, Mike Scioscia, dijo ayer en Kansas City…: “Aquí sabemos lo que nos va suministrar Ohtani dentro de poco. Si ya tenemos la mejor alineación de las dos ligas, cuando él se haya adaptado al ciento por ciento, seremos poco menos que imbatibles”.Los Angelinos son el equipo más ganador de ambas ligas, con 12-3, por lo que parece muy cierto lo dicho por Scioscia, cuando el japonés sea colocado en la alineación entre Mike Trout, Justin Upton y Albert Pujols, deben anotar más carreras que las necesarias.Por ahora, cuando no lanza Ohtani, el lineup es así…: Ian Kinsler, 2B; Trout, CF; Upton, LF; Pujols, 1B; Kole Calhoun, RF; Zack Cozart, 3B; Ohtani, BD; Andrelton Simmons, SS; y Martín Maldonado, C.Y no recuerdo alguna predicción que diera a los Angelinos para ganar hasta la Serie Mundial, lo que confirma que predecir en el beisbol es lo único no serio en este deporte-espectáculo tan serio.RETAZOS.-** Cuando ayer tarde le pregunté a Derek Jeter por qué no va a Yankee Stadium mañana y el martes, a los dos primeros juegos de los Marlins allá desde que él es principal ejecutivo de la divisa floridiana, respondió…“Para mí sería incómodo, un claro conflicto de intereses deportivos”…**El mánager de los Angelinos, Mike Scioscia, anunció que hasta en el Juego de Estrellas utilizarán a Shohei Ohtani como lanzador y como designado. A esas alturas estudiarán en qué funciones lo necesitan más para meterse en los playoffs. El japonés ha resultado estelar, tanto al bate como lanzando para home.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.