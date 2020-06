Enojo de activistas de Morena con Chapman y Japama

Los activistas de Morena están muy enojados con Chapman porque brigadas de la Japama llegaron a las sindicaturas a limitar el servicio

De alarma. Con los pelos erizados quedaron muchos ahomenses con el número de contagios y muertos a causa del coronavirus reportados antier por la Secretaría de Salud. Fueron alarmantes en el país, Sinaloa y en el municipio, lo que asemeja lo que pasó hace un par de meses en los países europeos. El impacto fue tal que del presidente Andrés Manuel López Obrador para abajo hicieron el llamado a no alarmarse, que eran contagios y fallecimientos acumulados en algunos casos desde marzo. Para pretextos nadie les gana. Pero el hecho de que apenas estén contabilizando casos y muertos de hace meses muchos se da una idea de cómo está de atrasado el sistema de salud. En una palabra, el fracaso de la estrategia contra la Covid-19 es en parte porque se están tomando decisiones con información incompleta. Por eso, al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, no le sale nada de lo que predijo y López Obrador quedó embarcado. Además, dicen una cosa y hacen otra, por lo que perdieron credibilidad, y tantito que le falta a la gente.



En la agenda. Los regidores opositores agendaron el caso de la nueva facturación que están haciendo en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome con el sello clásico de la gerente comercial Karla León. Se habla que los regidores priista Raúl Cota, el pasista Fernando Arce, entre otros, tienen acuse de recibo de los usuarios que mostraron inconformidad de la nueva facturación que va a cobrarle más días y, por lo tanto, más dinero. Los asuntos se abultan para cuando se le ocurra al alcalde Guillermo “Billy” Chapman convocar a sesión que no lo quiere hacer por la amenaza del coronavirus, pero bien que se reúne con sus funcionarios, regidores y para rematar se va a repartir apoyos a las comunidades de Sinaloa municipio.



Limitación. Por cierto, los activistas morenistas en las sindicaturas andan muy enojados con Chapman porque las brigadas de la Japama andan muy bravos limitando el servicio a los deudores a quienes no les dan chance de nada. O sea, eso de que no lo iban a hacer mientras estuviera la emergencia sanitaria fue pura finta para salir al paso de los señalamientos de los regidores. Para los operadores de Morena está muy claro que el alcalde jugó en contra del partido porque esas medidas van en contra de este en el 2021. Es más, el estribillo que está de moda en la zona rural es de “nos vemos Chapman en el 2021”. Esto afecta a Morena y ni se diga al Partido del Trabajo, cuyo comisionado estatal, Leobardo Alcántara, dicen que fue una decepción.



El lado flaco. Bajita la mano, la posibilidad de que Luis Puente, exsocio del Ingenio Los Mochis, sea candidato a la alcaldía de Ahome por el Partido Sinaloense o de una alianza opositora amplia causó cierto ruido en el interior y fuera de los partidos. La ola opositora a las aspiraciones de Puente tiene su origen a la lucha intestina interna por la posición, pero además ya le encontraron el lado flaco. Cierto o falso, dicen que Puente es del mismo perfil que el del alcalde Chapman. Con eso se lo están acabando. Para qué quiere más. Con eso tienen sus opositores para crearle un ambiente adverso.



Las razones. ¿Por qué algunos negocios no esenciales siguen operando sin ningún problema y a otros ahora sí los están cerrando? Tras la clausura de un gimnasio en conocida plaza comercial, salieron versiones de que esta acción se dio porque el operador del negocio ya no pudo con la carga económica para aceitar la maquinaria de los funcionarios chapmistas. Cobra vigencia lo dicho por el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, sobre las extorsiones que ejecutan los funcionarios de la administración petista-morenista en Ahome en los diferentes negocios. Cuándo dejaban pasar la oportunidad del Covid.