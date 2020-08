HISTORIA EN EL DEBATE

3 de agosto de 1970

Proyectan tribunal defensor del causante. Durante la celebración de V Congreso Nacional de Derecho Procesal que se celebra en Culiacán se planteará la necesidad de crear un Tribunal Fiscal del Estado. Este organismo tendrá como finalidad la de estudiar la procedencia o improcedencia de sanciones, multas, notificaciones o iniciación de procedimientos económicos coactivos que el Gobierno del Estado inicie contra los causantes. Se ha exhortado a todos los colegios de abogados de la entidad para que participen con ponencias.

No permitirán secundarias en primarias. Por disposición de la dirección de Educación del Estado, durante el próximo ciclo escolar no se permitirá el funcionamiento de escuelas secundarias en edificios escolares donde se imparta la educación primaria. Esto en atención a las quejas de los padres de familia en el sentido de que es antihigiénico que los niños reciban la enseñanza en las aulas que son ocupadas por adolescentes, además de que estos son más irresponsables y cometen daños al mobiliario y equipo.

Enorme avión fue desviado a Cuba. San Juan, Puerto Rico. Un gigantesco Boeing con 371 pasajeros a bordo, fue desviado a La Habana. El pirata aéreo, descrito como un hombre latinoamericano, parecido al Che Guevara, fue el único que abandonó la nave cuando aterrizó en el aeropuerto cubano. Un pasajero que ocupó un asiento en primera clase junto al “pirata”, dijo que el hombre llevaba una boina con una banderita cubana, repentinamente saltó de su asiento y comenzó a gritar: “a Cuba, a Cuba”.

El individuo llevaba una pequeña botella, que según se dijo, contenía nitroglicerina. La sobrecargo condujo al asaltante a la cabina, donde el piloto trató infructuosamente de convencerlo para que no intentara la aventura de desviar el avión. El primer ministro, Fidel Castro habló con el piloto para verificar si no había problemas técnicos, autorizando la salida del avión del a isla.

Quinto bebé para los King. La cigüeña hizo su quinto arribo al hogar del profesor Miguel Walter King y su esposa, Rosita de King, a quienes el pasado 27 de julio obsequió con una hermosa nenita que dentro de las mejores condiciones de bienestar llegó a este mundo. La futura reina de belleza vio la luz primera en el Sanatorio Mochis, correspondiendo al doctor An-tonio Lastras darle la clásica bienvenida y prodigar los cuidados que el caso requería. Las felicitaciones no se hicieron esperar.

3 de agosto de 1995

Dramática situación financiera. Al considerar que cada vez es más dramática la crisis económica del país y que esto traerá repercusiones sociales muy graves, porque el problema de las carteras vencidas se ha convertido en un problema socio-político, Ángel Samaniego hizo un llamado al gobierno para que dicte medidas para que la economía se reactive. El gerente de Industrias Corerepe, dijo que es necesario que se den esquemas flexibles y rápidos para detener el desempleo, porque de lo contrario, se correrán riesgo mayores en el aspecto social.

No nos venderán aviones de guerra. México, D.F. Las autoridades de Suiza no permitirán la exportación de aviones militares a México mientras no termine la situación conflictiva en Chiapas, afirmó el embajador suizo en México, Gerard Fonjallaz. El diplomático añadió que existe una ley en su país que determina que para vender material militar se pedir autorización al gobierno y si la situación política del país receptor es cuestionable, entonces no se autorizará. “Tratamos de evitar poner más leña al fuego” dijo.

Renuncia el ministro de Defensa. Bogotá. Fernando Botero Zea renunció a su cargo para “responder ante la justicia a las denuncias de que permitió el ingreso de dineros del narcotráfico en la campaña electoral que llevó al poder al presidente Ernesto Samper”. Botero fue el director de la campaña electoral de Samper y fue acusado por el tesorero de la campaña de haber autorizado el ingreso de multimillonarios recursos del cártel de Cali para financiar los gastos electorales. El ministro negó las denuncias.