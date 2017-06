Empolvada la regla. Aún cuando desde el año pasado se estableció un reglamento para definir las reglas de operatividad de los locales comerciales con venta de alimentos, parece que a los propietarios les ha valido las medidas de uso de cubrebocas y gorros para la preparación de los platillos y es que por un lado la autoridad nomas uso esta regla como una moda y los empresarios restauranteros como una medida que pasaría junto con la administración, sin embargo olvidaron que más que moda y exigencia de la autoridad del momento se pone en juego los riesgos en la salud de sus comensales. La que ahora saca a relucir la exigencia de esta medida es la regidora Iliana Moraga quien asesorada ahora por el exregidor Romeo Gelinec Galindo quién en su momento llevó esta propuesta a cabildo y que pretenden que se aplique como una medida fija y que se establezca sanciones para quienes no acaten la indicación.

El clamor de todos los años. Los que parecen eco y con la misma solicitud que hace eco cada año son los productores del cacahuate de la zona de Mocorito y es que cada vez que inicia la siembra de temporal y es momento de empezar la labor del campo han venido solicitando el apoyo del gobierno para definir esquemas de ayuda con recursos, semillas así como la definición de precio, sin embargo el eco parece que seguirá en los próximos años porque parece que lo poco que les llega es apoyo solo de algunos lo reciben y los demás siguen en las mismas, por lo que este será un trabajo que debe atender su líder Silvestre Valenzuela.

Viendo lejos. Los que tienen bien amolados son a los Cuerpos de Bomberos de Sinaloa, pues no les han entregado los apoyos que corresponde del recurso que otorga el estado, mes tras mes los dejan mirando lejos y tintineando por no saber cómo le van a hacer para solventar los gastos. El comandante de bomberos en Angostura, José Humberto Romo Valenzuela dijo que ya no saben cómo sacar dinero para la operatividad del cuerpo de auxilio, los uniformes que portan los voluntarios necesitan ser cambiados cada tanto tiempo porque los exponen mucho al calor y eso los va desgastando, todas las herramientas que usan en los incendios están en las mismas condiciones y nomas no hay nada de respuesta, ¿Qué pasa con el gobierno del estado, que parece que en el tema seguridad sólo son acciones a medias?.

Al rescate. En donde ya se ponen a trabajar en bien del rescate y preservación de las tierras de cultivo es en la Procuraduría Agraria a cargo de Antonino Guevara Duque y es que se han venido detectando que una vez que los agricultores heredan la tierra a sus hijos, los jóvenes han venido entregando en venta las tierras de cultivos, generando con ello un menor terreno para la producción de alimentos. Es por eso que las acciones de concientización y rescate van creciendo y reforzándose entre la juventud.