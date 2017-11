Compromiso con Salvador Alvarado. Tal parece que los que se van a quedar viendo lejos son los angosturenses y mocoritenses, y es que el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, solamente se comprometió con el municipio de Salvador Alvarado en aportar 100 millones de pesos para obras de pavimentación pese a que el presidente de Angostura se encontraba presente en el evento donde lo hizo público el pasado sábado en Guamúchil, eso sin mencionar que el primer edil de Mocorito no asistió. ¿Les faltará hacer más gestiones o es que en la región solo Salvador Alvarado es tricolor?

¿Cabalgata priísta? Muchas personas se encuentran agradecidas por el festejo que se llevó a cabo en el ejido La Ilama, en el municipio de Angostura, pues de acuerdo con los presentes, desde hace 80 años se está haciendo algo cada año, sin embargo, apenas ayer sería el primero que se festeja de esta manera. Pero así como no queriendo la cosa, esto era más una cabalgata de políticos así como posibles candidateables, quienes no pasaron desapercibidos para los asistentes, quienes señalaban cuando iban pasando. Entre la multitud se pudo ver al diputado federal, Evelio Plata Inzunza; los regidores alvaradenses, Jorge Sosa y Leobardo López Montoya; el exalcalde de Mocorito, José Eleno Quiñónez López; el exregidor mocoritense, Jafez Arce; la exalcaldesa de Salvador Alvarado y ahora vocal ejecutiva de Ceapas, Liliana Cárdenas Valenzuela; entre otros más. No cabe duda que de aquí en adelante no desaprovecharán ningún evento donde tengan oportunidad de ser vistos por la gente para que los tengan presentes pues se acerca el año electoral.

Les falta el monto. El próximo 9 de diciembre, el presidente municipal de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro dará su primer informe y, aunque se presume ya se está trabajando en el documento, todavía no tienen el monto total de la inversión de la suma de los tres ejes estratégicos, ya que el primer edil todavía anda haciendo su luchita para sumarle más dinero al proyecto. ¿Será que acaso es muy poca la inversión que se tiene hasta el momento o se dará una sorpresa de última hora para el cierre de año con alguna obra de relevancia e impacto para el municipio?

Camino que apenas comienza. La competencia entre Pueblo Mágicos está muy complicada, pues a nivel nacional se realiza una votación en la página web mexicodesconocido.com.mx, donde Mocorito apenas ha llegado al uno por ciento, cifra muy alejada del 11 por ciento que presenta hasta el momento el pueblo de Orizaba, Veracruz, así como el seis por ciento de Álamos, Sonora. Hay que recordar que a nivel nacional, Mocorito aún no es muy conocido y el camino apenas comienza como destino turístico.