#AhoraTodosSonDefensores. Este sábado se entregó la propuesta de Ley de Ingresos y Egresos 2018, y por primera vez en la historia se pretende eliminar la tenencia vehicular. Si el acto no pasó desapercibido para los ciudadanos, por supuesto que tampoco iba a pasar de incógnito para los diputados y los partidos políticos. Por ello es que ahora los legisladores y los presidentes de partidos juran y perjuran prácticamente ante cualquiera que se les ponga en frente que ellos y solo ellos, desde su trinchera, concibieron esa demanda y la promovieron hasta conseguir que se plasmara en una ley. Ahora que todo es bueno, todos quieren subirse al barco sin necesidad de que sean aludidos.

Se la sentenciaron. La sentencia para las Juntas de Agua Potable del estado fue muy clara por parte de Ceapas, pues según su vocal ejecutiva, Liliana Cárdenas Valenzuela, les anunciaron que no les darían apoyo para el cierre de año, por lo que tendrían que ver cómo le hacían para tener unas buenas finanzas que les permitieran ser autosuficientes con la implementación de medidas como la reducción de nómina, lo cual, al parecer a muchos no les fue posible lograrlo y si dejaron atrás los números rojos, de todos modos no les permitió enderezar del todo el barco. A ver si en diciembre no se dan huelgas por aquí y por allá en las paramunicipales.

Nomás para la foto. Donde al parecer no les alcanzó el presupuesto para la elaboración de reconocimientos, o las cuentas no les dieron al momento de contar cuántos elementos tienen, fue en el municipio de Angostura, ya que en el acto protocolario por el Día del Tránsito en donde se les entregó un presente a los oficiales, fue muy notoria la falta del documento, ya que a algunos se los entregaban y al terminar la fotografía se los recogían. Y aunque todo se agradece y, en ocasiones lo importante es el detalle, se podía observar la poca calidad de los presentes otorgados.

Otro plazo. A quienes les pusieron otro plazo más para el pago del recurso que les adeudan, es a los productores agrícolas, pues a decir del dirigente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), José Guadalupe Guillén Rentería, les dijeron que para el próximo jueves queda listo, esto después de muchas peticiones, plantones y manifestaciones; pero ahora falta ver si en verdad ese día se cumple con lo prometido, pues ya van muchas ocasiones en que les dicen que van a pagar y a la hora de la hora, no ven nada.

El tema repetido. Quienes van a tener que redoblar esfuerzos, son los del Patronato del Carnaval Guamúchil encabezado por Sandro Navarro, esto porque el tema de dicho festejo para el 2018, es el mismo que se llevó a cabo en Mocorito no hace ni tres años, el cual por cierto fue un éxito total en cuanto a los carros alegóricos y vestuarios. No obstante, por los pasillos del municipio comentan que van a tener que trabajar día y noche para no quedar abajo de lo que se llevó a cabo en el Pueblo Mágico al tratar el mismo tema.