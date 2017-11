Sobre aviso no hay engaño. Muy endeudada está la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang), pues deben más de 200 mil pesos entre combustible y proveedores, se acerca el pago de aguinaldos y en noviembre aumenta la morosidad. Además, según el gerente, Arturo Ávila Atondo, de la deuda que tienen, solamente se han logrado reducir 250 mil pesos. A ver cómo le van a hacer porque no van a recibir apoyo de Ceapas, tal y como se avisó previamente, y con lo que han logrado recuperar, parece que no va a alcanzar para estar cubriendo el pago de los servicios de la paramunicipal y además, cubrir los salarios de los trabajadores.

A poner más atención. A quien no miran ni en pintura, solamente cuando se llega la colecta o en eventos destacados donde hay afluencia de personas importantes, es al presidente del Patronato de Bomberos Angostura, Aurelio Lugo Camacho, y es que por los pasillos de las instalaciones los comentarios se hacen presentes debido a que necesitan un líder que sea gestor, que Bomberos sea una de sus prioridades y que no los deje a la deriva el resto del año a fin de que puedan salir adelante, pues como es sabido, Lugo Camacho es un líder agrícola y también tiene que estar al pendiente de las necesidades de los productores.

Va de nuevo. Hace unos días se instaló en Angostura el Comité Municipal contra la Quema de Soca, acción que se les aplaude más que nada porque en este municipio el problema es constante. Dicho comité está encabezado por el primer edil, José Manuel “Chenel” Valenzuela López, quien tendrá una gran responsabilidad ya que Angostura es uno de los municipios que, por sus antecedentes, registra mucho esta práctica; ojalá y el comité sí realice bien su trabajo de vigilancia y, si es el caso, aplicar sanciones para que no solo quede en una intención para tratar de ponerle un alto a la problemática pues ya se han integrado anteriormente este tipo de grupos y todo sigue igual; mientras tanto, el daño al suelo agrícola y al aire continúa.

Solo cuando los necesitan. Es el municipio de Angostura donde existen más comunidades con integrantes de los grupos indígenas como el Yoreme-Mayo; sin embargo, a quienes siempre les ha faltado ese lado humanitario hacia ellos son a todos los políticos, desde los que hacen campaña y no ganan, como los que quedan en algún puesto de elección popular y se les olvidan estas comunidades. Cabe señalar, de acuerdo con el gobernador del grupo antes mencionado, Alejandro Silva Valenzuela, que fue hasta hace poco tiempo que el gobierno se ha enfocado en ellos con apoyos y uno que otro beneficio, lo malo es que esto siempre ocurre precisamente cuando están cerca las elecciones y, al parecer, el 2018 no será la excepción. Es aquí cuando la autoridad que está en turno o la entrante puede demostrar de qué están hechos realmente, peleando porque se cumplan y respeten los derechos de las minorías y grupos vulnerables y no dejándolos a un lado cuando ya no los requieren.