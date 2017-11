Desconfiados. De nueva cuenta, en el municipio de Angostura los ediles no se pusieron de acuerdo con sus sesiones de Cabildo y, por tal motivo, dejaron la sesión celebrada ayer abierta para terminar de sesionar ahora, cuando tengan más información o, por lo menos, cuando las autoridades como el presidente José Manuel Valenzuela y el mismo secretario del Ayuntamiento, Jorge Guadalupe Barrón Estrada, les den todo el papeleo más claro. Este problema, aún cuando no lo quieren ver así, está desde que el actual alcalde tomó protesta al secretario, por lo que existe la preocupación y temor de que entre las dos figuras más importantes del municipio puedan hacer y deshacer, es por esto que en las sesiones siempre hacen que el secretario dé lectura al acta de la sesión de Cabildo anterior, para escuchar si se le modificó algo que no es justo para ellos o que de plano no se tocó en la reunión. Así luce la confianza al interior del Honorable Cabildo en Angostura.

Entonces, ¿cómo quedaron? El que andaba muy motivado mostrando a los regidores y funcionarios dónde estarán ubicados los puestos en la plazuela Pedro Infante, era el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, sin embargo, los regidores de oposición se mostraban algo inconformes e incluso algunos hacían comentarios de que no querían que se instalaran y que primero debe analizarse el reglamento. ¿No que ya había quedado claro que este año los verbeneros regresaban a la plazuela con la consigna de que se harían responsables si ocurría algún destrozo o acto de vandalismo en el lugar?

Para cuándo los semáforos. Hace aproximadamente un mes que se dio inicio con los trabajos de instalación de los semáforos en los cruceros de mayor riesgo en la ciudad, para lo cual tuvieron que pasar algunos años y así poder ver cristalizada la tan anhelada petición de la ciudadanía, pero ahora que la población ya los ve instalados, la pregunta que se hacen es para cuándo van a empezar a funcionar pues de nada sirve que estén ahí si solo se mantienen encendidos de manera preventiva, así sale la misma que si no estuvieran.

Ahí la llevan. De acuerdo con el comandante de Tránsito Municipal en Angostura, Adán Pimienta Benítez, el operativo para el uso del casco en motociclistas ha dado buen resultado y los percances han disminuido, pero también hace falta una campaña en la que fomenten a los motociclistas el reglamento vial y los hagan crear consciencia de que circulan en un vehículo, pues muchos todavía van como si anduvieran en una bicicleta sin medir las consecuencias y la responsabilidad que tienen en caso de que sufrir o provocar un accidente.