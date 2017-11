Y resulta que no llegó. Donde se quedaron esperando que llegara la presidenta del Sistema DIF del Estado, Rosy Fuentes de Ordaz, fue en la comunidad de El Ébano, Angostura, ya que estaba programada su visita para la clausura de un proyecto pero debido al ajetreado día que tuvieron en la capital del estado el pasado martes, tal parece que la primera dama de Sinaloa no logró desocuparse temprano y terminó por cancelar su asistencia a la comunidad del municipio costero.

Y para premiar, ¿cómo le hacemos? Ya la programación de los festejos por el aniversario de Angostura estaba lista y ayer, el director de Deportes, Matías Castro, tenía listo el itinerario que incluía encuentros deportivos durante la tarde pero de repente, estos se pospusieron. La razón fue que no tuvieron el recurso con el que pagarían los premios a los ganadores y así no se podía arrancar con los encuentros. Se dijo que la fecha se cambió al viernes, a ver si para entonces sí cuentan con el dinero de los premios.

El internacional “Chenel”. Ahora resulta que el alcalde de Angostura, José Manuel “Chenel” Valenzuela, se va a tierras españolas, esto porque un joven estudiante en la Universidad de Sevilla, España, se encuentra realizando su tesis nada más y nada menos que de la vida y obra del tres veces alcalde del municipio costero. “Chenel” asegura que no tenía conocimiento de esto y, al enterarse, ni tardo ni perezoso, decidió acudir a esta universidad para la presentación de dicho trabajo. ¡Ah que “Chenel”! Ahora se internacionalizó.

Trámites fuera. Quien debe de buscar la manera para que haya mejores condiciones en los servicios, es el delegado de Vialidad y Transportes de Mocorito, Mario Joaquín Gutiérrez Guerrero, y es que todos los ciudadanos que van a realizar el trámite de licencia, tienen que acudir hasta la ciudad de Guamúchil, en el vecino municipio de Salvador Alvarado porque en Mocorito no cuentan con la máquina para ello. De por sí, se quejan que la ciudadanía no hace pagos, si no tienen el equipo necesario la gente muchas veces prefiere no hacerlo y así ahorrarse vueltas y tiempo.

Intenciones. Quien no pierde la esperanza de tocar la silla presidencial del municipio es Armando “Iguano” Camacho, pues es evidente su pretención de buscar para el 2018 la alcaldía de Salvador Alvarado, ya que así lo ha plasmado en sus redes sociales con publicaciones en las que envía mensajes de positivismo y retos a cumplir; tanto así, que hasta página oficial ya tiene y en ésta se puede ver la frase “sigo Iguano”. Es notorio que tienen el respaldo del expresidente Gonzalo Camacho, pero habría que esperar qué tantos militantes del blanquiazul los siguen o esperar a ver si su partido lo toma en cuenta y, si en dado caso, la ciudadanía ahora sí le dé la tan anhelada oportunidad. Mientras tanto, el guamuchilense ya anda haciendo su luchita.