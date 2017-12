Dimes y diretes. Y que se arma el escándalo en la sesión de Cabildo en Mocorito, pues el regidor del PRI, Jesús Antonio Gutiérrez Sainz, sacó a relucir sus inconformidades y las hizo saber a pecho abierto al Cabildo, donde retomó el tema de la vez anterior sobre la problemática de la cantina en el Centro Histórico y expresó que había sido acusado por el regidor del PAS, Valerio Cervantes Gastélum, de la problemática y, como él es el presidente de la Comisión de Turismo, de no tomar cartas en el asunto. Pero el edil del PRI ya llevaba bien armado el circo, ya que hasta se dio a la tarea de escribirlo para que no se le fuera a escapar ningún detalle y hasta la síndica procuradora, Cristina Mápula Lares, salió ‘raspada’ con esta acusación, pues el edil la señaló de no hacer su trabajo correctamente. Pero al que no le gustó ni tantito lo que el regidor expuso, fue al presidente municipal, Jesús Guillermo Galindo Castro, ya que cuando se tocó el tema de la reubicación de la tradicional enramada de las fiestas de la Purísima Concepción, le dijo al priísta: “¿Por qué hasta ahora Antonio, otros años no les hizo estorbo?”. A final de cuentas, la enramada ya se está levantando en la explanada de la plazuela y ni modo de echar para atrás el avance que se lleva.

Va comenzando. Los cambios al interior de los partidos políticos se encuentran al día, algunos se hacen por estrategia y así llegar fortalecidos a los comicios del 2018, esto para las elecciones federales, estatales y locales; mientras que otros cambios se hacen por cuestiones normales cuando se acaba el tiempo y, otros más, por compadrazgos. En este punto y como muchos ya saben, en el municipio de Angostura hace unos días atrás se efectuó el cambio de dirigencia municipal del PAN y quedó como nuevo presidente del Comité Municipal del mismo, Ramón Alberto Urías Camacho, mejor conocido como “Betín”, quien desde que entró, más que hablar sobre campañas buenas para su partido y atraer a los militantes que se han ido alejando, está repartiendo para todas las personas que se encuentran fuera del PAN, calificándolos con diversos adjetivos. Se sabe que las campañas de desprestigio se han venido dando desde hace años atrás, sin embargo, sería más efectiva una buena campaña interna y externa que querer sobrevivir de puros comentarios para desprestigiar a los rivales políticos.

Favor con favor se paga. A quien hicieron el llamado los vecinos de la colonia Zapata, quienes por cierto exigen que no se les coloque una gasera en su colonia, es al presidente Carlo Mario Ortiz Sánchez, para que los apoye con su petición y es que una de las afectadas comentó que ahora quieren que el alcalde esté de su lado en esta situación haciendo énfasis en que ellos ya estuvieron brindándole su apoyo durante las elecciones pasadas. Ahí sí que quieren aplicar el dicho de ‘favor con favor se paga’, a ver qué dice el alcalde al respecto.