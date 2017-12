Lleve sus relojes. El día del Informe de Gobierno de Carlo Mario Ortiz Sánchez, presidente municipal de Salvador Alvarado, se pudo observar a un hombre vendiendo relojes con la imagen del precandidato del PRI a la presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, artículo que ofreció al diputado local, José Silvino Zavala Araujo, quien rechazó comprar uno, pero a cambio le dio un billete al vendedor; mientras que otro funcionario al que le ofreció un reloj en venta, fue al regidor del PRD, Otoniel González, quien rápida y tajantemente se negó a adquirir uno en cuanto vio la imagen en el artículo, simplemente su gesto lo dijo todo.

Cuando no les llueve... Donde parece que nunca terminan los problemas es en el Sector Salud, pues luego de que hace unos meses se registraran paros laborales de trabajadores en todo el estado, ahora fueron los derechohabientes de la sindicatura de La Reforma quienes denunciaron una situación que los afecta, ya que señalan que las instalaciones permanecen cerradas durante el sábado a pesar que algunos de ellos tienen cita y acusan de dicha acción al encargado del mismo, Antonio Camacho, por lo que piden que se nombre a alguien con suficiente sentido de responsabilidad para atender el Centro de Salud.

Al mal paso, darle prisa. En Angostura, las cuestiones políticas se cuecen aparte, pues apenas han realizado una sesión en el Consejo Municipal Electoral y ya cuentan con dos ciudadanos interesados en obtener la solicitud de manifiesto de intención para candidato independiente a la presidencia municipal. Los ciudadanos que ya han dado el paso al frente con la finalidad de aparecer en las boletas de las próximas elecciones, son Gaspar Domínguez y César Mascareño. Al parecer no quieren desaprovechar ni un momento para ir en busca de las firmas que les garantices la candidatura, pues no es tarea fácil, a ver si no son solo intenciones con ‘carrera de caballo y parada de burro’.

La felicitación. El que ya le dio el visto bueno al informe de gobierno que presento el alcalde de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro, fue el presidente del Partido Sinaloense (PAS) en el estado, Héctor Melesio Cuen Ojeda, ya que en sus redes sociales destacó y felicitó a su representante de partido en el Pueblo Mágico, haciendo mención “por primera vez un presidente municipal que salió de las filas del PAS presenta su informe”, ¿será que esto es una señal y significa que las cosas van por buen camino y posiblemente el hoy presidente de dicho municipio pueda estar siendo tomado en cuenta para el 2018?