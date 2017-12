Serán 5 pesos más. De nueva cuenta la ciudadanía iniciará el año con dos duros golpes. El primero fue el aumento de un peso al kilo de tortilla, y ahora están esperando a que se dé la aprobación del 6.63 por ciento de actualización a la tarifa del agua por cuestiones de movimiento inflacionario. En otras palabras, podría haber un aumento de 5 pesos con 60 centavos aproximadamente, el cual podría entrar en vigor en enero y empezar a hacerse efectivo para el mes de febrero. Existe una gran probabilidad que así se esté iniciando el año 2018; recordemos que el 2017 fue otro gancho al hígado con el ya famoso y a estas alturas, al parecer olvidado, gasolinazo. Esta vez, quienes aseguran que el aumento se estaría dando para el 2018 son los gerentes de las paramunicipales en Salvador Alvarado, Manuel Beltrán Urías, así como en Angostura, Arturo Ávila Atondo, pues señalan que esto se hace cada año y, al menos en el municipio alvaradense, no se llevó a cabo en el 2017.

Según dicen... Mucho se ha hablado de que el presidente de Angostura, José Manuel “Chenel” Valenzuela López, busca algún puesto de elección popular para este 2018, sin embargo, por las calles del municipio de Salvador Alvarado comentan que sí se va a lanzar por la diputación local e incluso que va con todo, sin embargo, algo que sí es muy raro es que se rumora que no será por su partido el PAS, sino que va con todo con el PRI para poder seguir teniendo mayoría. ¿Será verdad que quiere volver al tricolor o solamente son especulaciones?

El tiempo pasa y no hay avance. Mientras que en Guamúchil ya se tiene al elenco que amenizará el Carnaval 2018, en Angostura presentarán a las candidatas a reina el día de mañana, y se tiene un estimado de 1.5 millones de pesos que costarán estas fiestas; pero en Mocorito, donde se realiza uno de los carnavales más significativos de la región, aún no tienen avance cuando solo le restan dos días al 2017, pues el organizador, Abraham González, señala que solo hay dos interesadas en buscar la corona. Cabe mencionar que a principios de febrero arranca el Carnaval de Guamúchil, por lo que solamente tienen alrededor de un mes para organizar la fiesta. A ver si no los agarran las prisas, ¿o es que tienen algún as bajo la manga que se encuentran tan tranquilos?

¿Para cuándo? Durante varios meses se estuvo anunciando la instalación de las cámaras de vigilancia en la ciudad de Guamúchil, las cuales fueron instaladas hace alrededor de una semana, pero al igual que ocurrió con los semáforos que se pedían en los cruceros peligrosos, las cámaras aún no han entrado en funcionamiento y, según explica el director de Seguridad Pública, Daniel Torres Hernández, todavía no quedan instaladas al 100 por ciento y el personal aún se está capacitando. Al parecer no se trabajó en la etapa previa a este cambio, pues si se tenía pensado contar con el equipo en estas fechas, la capacitación debió haberse dado meses atrás.