El apoyo. Tras la renuncia a la aspiración a candidatearse para la diputación federal por el Distrito 03, Liliana Cárdenas Valenzuela, el pasado sábado tuvo un encuentro con miembros de las Redes Sinaloenses Unidas que encabeza su esposo, Ricardo Romero, para agradecer todo el apoyo en su carrera política. Una gran masa priista se dio cita al lugar en donde recibieron la atención con un desayuno y se habló claro que la carrera política de la exalcaldesa no está terminada. Ejercicio que sin duda dejó ver que el grupo de los “Lilianos” va en grande y esto es solo una muestra de la garantía del voto que se tenía con la guamuchilense.

Los ausentes de siempre. Quienes estaban esperando con ansias estos días de puente fueron los trabajadores del Ayuntamiento de Angostura, quienes lo hicieron de nueva cuenta. Los actos conmemorativos y cívicos por lo general se llevan a cabo en la explanada de la Presidencia para que los funcionarios den el ejemplo en asistir por ser actos de suma importancia para la historia nacional, pero es todo lo contrario en Angostura. Pese a que hoy también se descansa, la mayoría de directores no se preocuparon en hacer un acto de presencia para acompañar tanto al presidente municipal José Manuel “Chenel” Valenzuela como al mismo secretario del Ayuntamiento. Como dijimos anteriormente, no es la primera vez que un evento importante se queda prácticamente con los estudiantes y bailarines que son invitados. Lo que es cultura cívica nomás es nulo de parte de los funcionarios.

El prietito en el arroz. Donde las cosas se están complicando respecto al tema del carnaval es en el municipio de Salvador Alvarado, ya que salió a la luz que las fiestas del Rey Momo no terminaron con números favorables, mucho se había especulado esta situación, cosa que al final resultó cierta. La tarea ahora la tiene el área contable de la comuna, ya que se les entregó de parte del patronato, el cual dirige Sandro Navarro, las facturas y demás documentos que avalan los ingresos y egresos a la caja. Y aunque el presidente municipal Flavio Sánchez Rivera asegura no tener en mano los números reales, el presidente del patronato ya anunció que se tiene como deuda un aproximado de 500 mil pesos a proveedores. Faltaría ver qué resulta del análisis minucioso que está realizando en Tesorería, a ver si no dan la sorpresita con un número mayor. Por lo pronto mañana es la fecha de entrega del análisis final al primer mandatario municipal y ver cómo resulta el informe.

Con la soga al cuello. El secretario del Ayuntamiento de Angostura, Guadalupe Barrón Estrada, salió muy molesto al ver la reacción que tuvieron los habitantes de Alhuey al ir a quemar basura frente a la Presidencia Municipal. Pero muchos de los lugareños dijeron que para qué se sorprende si él mismo dijo que ya no se iba a incendiar el basurón y que si volvía a ocurrir que fueran a quemarle la basura en la Presidencia, y como son muy entendidos dejaron que pasaran tres días después del inicio del fuego en el relleno. Tanto fue la molestia que el mismo alcalde José Manuel “Chenel” Valenzuela en la noche de ese día de la revuelta frente a la Presidencia Municipal, no dio un mensaje a través de su cuenta de Facebook, al señalar que le extrañaba el actuar de un grupo de profesores, respuesta que dio casi 12 horas después y sin dar la cara frente a los quejosos.