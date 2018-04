¿Se van o se quedan? De quienes se comenta que se irán a hacer campaña con su partido, el PRI, son la síndica procuradora del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Rosy Díaz, así como el regidor José Antonio Gallardo, lo cual aún no se ha dado a conocer formalmente, pero de ser así tendrían que hacerlo a la brevedad pues las campañas ya iniciaron y el alcalde, Flavio Fernando Sánchez, ya había anunciado con anterioridad que no permitiría la participación de funcionarios en las campañas y si así lo decidían tendrían que renunciar antes al cargo que ostentan.

Me la pongo, no me la pongo. Algo indeciso al portar la gorra del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se pudo ver al candidato a la diputación federal por el Distrito 03, Adolfo Rojo Montoya, pues durante la rueda de prensa ofrecida ayer para dar a conocer su arranque de actividades de proselitismo en la región del Évora, el líder estatal del Sol Azteca, Audómar Ahumada Quintero, le dio una gorra para que la portara y quedara muy claro que era el bueno de la coalición Por México al Frente, en la que están el PRD y el PAN. Al principio, Rojo Montoya solamente la vio y la dejó sobre la mesa, hasta que de manera casi forzada, Audómar lo hizo que se la pusiera. Tal vez no la quería portar por respeto al blanquiazul, pero por cortesía política no la debió haber pensado, ya que el PRD le dio la oportunidad.

Para todos hay. Y ya entrado en su quehacer de proselitismo, el candidato de Por México al Frente, Adolfo Rojo Montoya, en el lugar donde ofreció la rueda de prensa, comenzó a repartir entre las personas que se encontraban ahí, sus tarjetas de presentación con el fin de que todos se enteren que ya comenzó su trabajo, incluido el actual presidente municipal de Salvador Alvarado, Flavio Fernando Sánchez Rivera, emanado del PRI. El fin es que todos sepan quién es el candidato.

Preparados pero al 60 por ciento. Se acerca la época del año a la que muchos le temen, se trata del estiaje, por lo que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang) se ha preparado en un 60 por ciento para el combate de esta problemática que se presenta principalmente en la zona sur del municipio, por lo que el encargado del departamento técnico de la Junta, Josué Chávez, acepta que es muy difícil trabajar para un abastecimiento al 100 por ciento. A ver si este problema no se presenta con mayor fuerza, pues hay que tener en cuenta que todo indica que cada vez es más difícil esta temporada del año.