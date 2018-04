La Amlomanía. Un negocito extra y bien armado traen los seguidores del candidato a la Presidencia de la República por el partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, y es que horas antes de la visita a la ciudad de Guamúchil montaron la venta en la Plazuela Municipal Pedro Infante; en el pequeño puesto informal los fanáticos del candidato a la Presidencia de la República pudieron adquirir chalecos, playeras, cachuchas, morrales y hasta plumas para escribir. Todo con el único interés de demostrar su pasión por el político tabasqueño, sin embargo, corre la duda quién está detrás de este negocio. ¿La venta de souvenirs con la imagen del candidato será una estrategia de campaña, y el dinero adónde va, será acaso que esté contemplado en el INE?

La moda en Guamúchil. La colocación de las letras emblemáticas de la ciudad han causado bastante polémica, y es que luego de su colocación por la avenida Ferrocarril, la cual está siendo rehabilitada, la ciudadanía ya empezó a diseñar los famosos memes, en donde hacen algunas comparaciones con letras de otras ciudades. Otra de las cosas que también empiezan a mencionar son agradecimientos al ex presidente municipal, ya que dicen que es medalla que se le tiene que colgar porque fue quien gestionó y concretó la tan anhelada obra. Es tanta la emoción por las letras de proyección para la ciudad, que hasta funcionarios a unas horas de su colocación posaron para la foto y la dieron a conocer en redes sociales; en ésta se puede observar al tesorero municipal Nedel Sánchez; al director de Obras Públicas, Víctor Jáquez; a Nadia Marina Verdugo, gerente de la Japasa; al presidente municipal Flavio Fernando Sánchez, y a otros funcionarios más, quienes pusieron su mejor sonrisa.

Sin aparecer. A quien poco se le ha visto en los eventos públicos que se ofrecen por las autoridades municipales y los diversos sectores de la región es a Samuel López Angulo, dirigente del Comité Municipal Campesino número 20 de Salvador Alvarado, y es que después de que le dijeron que él no sería el candidato a la diputación local por el Distrito 09, bajó la guardia; la inactividad fue tan notoria, que en sus redes sociales poco publica, cuando antes las publicaciones eran constantes y hasta cinco por día como mínimo hacía.

¿Y la actualización para cuándo? Aunque ya han pasado más de tres meses de que el presidente municipal Flavio Sánchez entró a dirigir los destinos del municipio de Salvador Alvarado, en la página web oficial del Ayuntamiento no se ha visto se haya actualizado el documento del Plan Municipal de Desarrollo, ya que todavía sigue figurando en tal el ex presidente municipal Carlo Mario Ortiz Sánchez. ¿Acaso se estará dando continuidad a las acciones que se proyectaron en el documento al inicio de la administración, o no se ha pensado en plasmar las inquietudes del nuevo edil?, quien, por cierto, ya le quedan menos de siete meses al frente del municipio.