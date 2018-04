La carga pesada. Tras una serie de puntos en contra de la limitación del acceso a carros pesados en la recién remodelada calle Ferrocarril en Guamúchil, el que se sostiene en la postura de no dar para atrás a la aprobación del acceso de carros cargados con semillas, aun cuando los locales comerciales tienen más de 30 años en el lugar, es el regidor del PRD Otoniel González, y es que dice que es una buena decisión, a la cual los comerciantes tienen que adaptarse y hacer evolucionar sus negocios hacia el giro turístico. Habría que ver qué reacción tienen los empresarios de la Ferrocarril ante tal declaración, ya que estos tienen años viviendo de lo mismo, con empresas sólidas y con compromisos económicos qué cumplir como deudas en préstamos. Lo más sorprendente es que diga que no hubo tal acuerdo que señalan los empresarios que se tuvo con el exalcalde.

Revisados. A donde ya les cayó la supervisión de la ASE es en el municipio de Salvador Alvarado, por lo que se espera que el trabajo realizado por el ex alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez estará a partir de hoy en tela de juicio para saber su actuar. Aun cuando se habla que pudiera haber algunas recomendaciones, el expresidente municipal y su gente, que poco a poco fueron dejando la administración, se dicen tranquilos de salir con un proceso limpio.

Pero no es campaña. Poco a poco y sin mucho ruido el candidato por la vía independiente a la presidencia municipal de Angostura, César Mascareño Reyes, recorre la ciudad en “tono” ciudadano recorriendo caminos y comunidades, señalando detalles y errores que no se han trabajado en los periodos presidenciales anteriores y en el actual. Pareciera que hay calma, que solo es como si fuera queja ciudadana la cual comparte en sus redes sociales, sin embargo en esta queja que para él pudiera sonar como inofensiva y sin hacer campaña, la promoción de su imagen ha ido levantando inconvenientes. A ver si estas acciones que realiza César Mascareño de manera “inofensiva” no le levanta ámpula y pueda tener problemas ante el INE.

Más vale estar preparados. En el Ayuntamiento de Mocorito los presidentes de los consejos distritales, Julio Alberto Farfán, Nora Cabeza de Vaca y María Magdalena Lozoya, de Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito, respectivamente, han venido reforzando las capacitaciones a los funcionarios, para que conozcan su actuar durante el proceso electoral, y es que es tal el desconocimiento que en muchas de las administraciones que son funcionarios recién desempacados pudieran pensar que su estancia será relajada y sin hacer funciones de gobierno, sino que la indicación es la no publicación, no que se dejará de trabajar, por lo que más vale aclarar y no haya duda.

El reto. Una ardua tarea le espera al vocal ejecutivo del Ceapas, Bernardino Antelo Esper, con la adelantada que se dio este año el estiaje en 13 municipios de los 18 que tiene Sinaloa, por lo que tendrá que sacar la casta y demostrar que no es un improvisado, por lo pronto el Ceapas se encuentra trabajando en un programa al cual se le invertirá 15 millones de pesos para entregar el vital líquido con pipas hasta las 378 comunidades afectadas. Lo malo aquí aparte de la sequía, es que la ciudadanía no tiene aún los cuidados del agua, y en plena sequía están regando plantas, así como caminos, para evitar que se levante polvo cuando pasan los carros.