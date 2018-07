La definitiva. Este día los cabildos de la región del Évora sesionarán para darle el poder a los alcaldes que solicitaron licencia para buscar la reelección. En Angostura se pretende que la reincorporación de José Manuel “Chenel” Valenzuela a la presidencia municipal sea a las 11:00 horas sin ningún contratiempo, toda vez que ya se venció el periodo que solicitó para ausentarse y buscar mediante elección popular la diputación local, misma situación ocurrirá en Mocorito, que además de Guillermo Galindo se reincorpora a síndica procuradora Cristina Mápula Lares y los regidores Edith Berenice Rodríguez, quien cumplió la función de alcaldesa sustituta; Valerio Cervantes y Alma Lidia Navarro, quienes se fueron para estar en la campaña, y en Salvador Alvarado se espera la renuncia del alcalde sustituto Flavio Sánchez Rivera, para dar paso a la designación del presidente municipal provisional y el jueves de esta semana se lleve a cabo la toma de protesta de Carlo Mario Ortiz ante el Congreso del Estado.

En desconocimiento. En el Pueblo Mágico de Mocorito o se quiere desinformar o de plano es desconocimiento, y es que al preguntarle al secretario del Ayuntamiento Manuel Castro, sobre qué pasará con el regreso de Guillermo Galindo y cuándo sería su toma de protesta, dijo que será sin mucho protocolo y sin la presencia de regidores, porque si se hace ante cabildo sería por puro protocolo, olvidando por completo que la autoridad es cabildo integrada por todos los regidores.

El Consejo Municipal Electoral en Angostura, así como los consejos de los otros 17 municipios de Sinaloa, deberán esperar un poco más tiempo para declarar finalizado todo el proceso electoral 2018. La razón muy clara inclusive tiene nombre, Serapio Vargas Ramírez, líder del Partido Independien te de Sinaloa (PAIS). Ellos han impugnado en los 18 municipios argumentando la mala integración de los paquetes electorales, así como la indebida declaratoria de validez de la elección, quien de acuerdo con ellos (PAIS) solo el Congreso del Estado debe emitir esta validez. Es esto lo que ha impedido que los órganos electorales municipales y distritales den por finalizado este ciclo. Acaso espera el PAIS o en su defecto el presidente Serapio Vargas Ramírez hacer ruido en la política con la finalidad de obtener beneficios personales o en realidad aspiran a que la elección en general sea anulada. Mientras tanto los consejeros presidentes deberán esperar más días para terminar con todo el proceso de la elección más importante en toda la república.

La ayuda. La labor altruista que realiza el Colectivo Tara-humara Sinaloense es un gran apoyo para estos indígenas pertenecientes al estado de Sinaloa, pues no cuentan con servicio médico, tienen muy poca posibilidad de empleo, además de que viven en pobreza extrema, comentó Hortensia Gaxiola, sin embargo la gran problemática es que a pesar de que existen varios programas para sus apoyos el gobierno tiene que ser forzado para que reciban apoyo, ya que son personas que pocas veces pueden acudir a la ciudad, el gobierno no se preocupa por estar al pendiente de ellos, por eso muchos viven un nivel de desnutrición grave, además de no estar protegidos por ningún seguro médico.