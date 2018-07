Sin rescate. Se les olvidó la comunidad de El Molino con más razón se les olvidó a los gobiernos que han ido y venido en el municipio de Angostura trabajar por el rescate de los edificios emblemáticos. Incluso en el 2016 el ex alcalde José Ángel “El pitón” Castro se reunió con el delegado del Inah Nicasio Ríos Avendaño en donde acordaron un trabajo en equipo para rescatar la historia a través de los diferentes edificios, pero cómo es poco el trabajo de seguimiento que llegando José Manuel “Chenel” Valenzuela mandó tumbar la plantona de La Reforma, y éste era uno de los edificios a rescatar. Pareciera que en Angostura nomas no hay interés de permanecer en la memoria con su historia arquitectónica, porque se dijo de la gestión y de las acciones pero no se llegó a nada concreto y así como estas acciones hay muchas más que sólo han quedado en ideas muy buenas, pero sólo son eso ideas.

Experiencia probada. Con la reinstalación de los funcionarios que habían llegando en la primera etapa de Carlo Mario Ortiz Sánchez en la presidencia municipal, sin duda representa una etapa que garantiza la experiencia y el crecimiento en cada una de las áreas para la que nueva cuenta fueron invitados a trabajar, sin embargo el compromiso es mayor para que estos tres meses que les queden al frente de sus puestos de primer y segundo nivel brinden resultados que vayan en beneficio del crecimiento del municipio.

Buscando refugio. Con el riesgo de la desaparición del Partido Encuentro Social a nivel nacional más de alguno de los excandidatos locales han venido trabajando en conjunto con el partido Morena y es que el refugio que ofrece en tiempos de bonanza bien vale la pena abandonar los ideales con los que se veían trabajando. Tal es el caso de la ex candidata a la presidencia municipal y actual regidora Mayté Figueroa Félix a quién se le ha visto muy activa trabajando en encuentros con la militancia de Morena. Será acaso que se sumará a Morena en estos momentos de agonía del partido Encuentro Social.

Las visita sólo foráneas. El famoso museo de Pedro Infante en Guamúchil tiene su historia, primero se encontraba en la avenida Ferrocarril y hace aproximadamente siete meses se reinaguró, pero cerca del Parque Mirador la Presa, donde a pesar de su cambio innovador los alvaradenses no han ido a visitarlo, así lo mencionó el director del nuevo Museo Pedro Infante José Antonio Valenzuela Meza, quien aseguró que solo el 10 por ciento de los habitantes han ido a visitarlo y no por voluntad propia, sino que los familiares que vienen de otra parte los animan a ir, a pesar de que no tienen precio nomas la falta cultura de los alvaradenses no quiere desistir, porque es la historia de su pueblo y no quieren conocerla.