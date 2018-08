No deben estar. En infinidad de calles la gente ha mostrado su inconformidad ante el desorden que algunos vehículos ocasionan al circular a exceso de velocidad, razón por la que muchos solicitan la instalación de topes para que este tipo de situaciones disminuyan, pero a decir del director del Implan, Aarón Meza Ramírez, esas acciones no van acordes a las normas viales, pues los topes deben ponerse únicamente en zonas escolares. Aquí el problema es la escasa cultura vial, pues de aplicarse el reglamento como debe ser en el tema de los topes, Tránsito Municipal tendría que aplicarse en el aspecto de la circulación en las zonas donde se ocasionen alteraciones al orden público por los automovilistas; además, cabe mencionar que así como hay topes donde según el reglamento no hay, en la carretera a Mocorito a la altura del CBTIS 45 no colocaron los topes luego de la rehabilitación.

A ver si así entienden. La tarea de conscientización del cuidado del agua entre la población es algo muy difícil, y al parecer en Salvador Alvarado se tienen que aplicar medidas más drásticas para ver si así consiguen que el vital líquido se cuide más. Por esta situación que se ha detectado, según el gerente de la Japasa, Manuel Beltrán Urías, se estarán aplicando fuertes multas económicas sin importar si son domicilios particulares o comercios donde se desperdicie el agua, a ver si de esta manera los usuarios entienden que es necesario cuidar el agua pues si bien algunos no resultan afectados, hay zonas de la ciudad de Guamúchil donde sufren mucho por la carencia de ésta.

¿Y el alumbrado? Recientemente se abrió al paso vehicular la calle Guadalupe Victoria, tras terminar los trabajos de pavimentación entre el bulevar Labastida y la avenida Enrique Dunant, pero al parecer no quedó totalmente terminado pues la zona permanece en total oscuridad durante la noche. Son muchos los trabajos de pavimentación que ha gestionado y realizado la actual administración alvaradense, pero tal vez tengan que poner mayor atención a resolver este tipo de detalles al terminar las obras.

Sin politizar. El que sí dejó muy claro que no se debe trabajar pensando en politizar los temas, es Enrique Pérez Rubio Peña, presidente del Comité Ciudadano de Mocorito, sin embargo las autoridades municipales no tienen buena comunicación con dicho Comité, pues a pesar de las diferentes propuestas que tienen los ciudadanos no les parece nada, no hay unión, lo cual debería ser al contrario para tener mayor avance, pero nomás cada vez que hay una propuesta de parte del Comité se ponen en contra y no les gusta que les den puntos de vista que son de los ciudadanos, pues parece que no están gobernando por ellos, solo a su conveniencia.