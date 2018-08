Una ‘chenelada’ más. Ahora resulta que el alcalde de Angostura, José Manuel “Chenel” Valenzuela López, se convertirá en ‘El Sirenito’ de la presa Eustaquio Buelna de Guamúchil, al confirmar que también nadará al lado de Rossy Flores Vázquez el próximo 19 de agosto por la tarde. Si de último momento no se arrepiente, el popular “Chenel” seguirá haciendo de las suyas y acaparando los reflectores. Seguro mucha gente irá a presenciar este evento, no tanto por la nadadora Rossy Flores, quien se tiene ganado el apodo de “La Sirenita de la Presa” y que por novena ocasión lo hará, sino para ver si el presidente municipal de Angostura es tan valiente de lograr el reto o de plano se ‘raja’ a mitad del trayecto, que son cerca de tres kilómetros.

Mucho trabajo. Quien tiene ahorita una ardua tarea es el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), Manuel Beltrán Urías, pues en los últimos días han surgido un gran número de reportes por fugas de aguas negras luego de las fuertes lluvias, y aunque han estado atendiendo algunos, no se dan abasto para cubrirlos todos, pues simplemente entre viernes y sábado se tuvieron tres reportes, de los cuales se atendió uno en la comunidad La Escalera, mientras que el problema más fuerte y donde están a la espera de que se resuelva es en la comunidad de Tamazula Segundo, donde casi 100 viviendas se han visto afectadas desde la semana pasada al estar tapada la tubería del drenaje.

Molestias con los mosquitos. Aun cuando la fumigación es la última etapa en el combate contra los mosquitos, la ciudadanía de distintas comunidades de Angostura están exigiendo un plan para acabar con la presencia de dichos insectos, pues se han visto en grandes cantidades durante los días anteriores. Será que los encargados de vectores o en su caso el área de la Jurisdicción Sanitaria No. 03, a cargo de Luis Víctor Velazco Zayas, podrá hacer un trabajo que deje extremadamente buenos resultados ya que es una petición constante en diferentes comunidades y colonias. Mientras tanto, cientos de ciudadanos están ansiosos porque estos moscos no propaguen enfermedades como el zika, dengue o chikungunya. Aunque hay que aclarar que este problema no es propio de una zona o región, sino que en todos los municipios de la región se han escuchado quejas al respecto.

El problema de siempre. Como en cada precipitación pluvial, la calle Lázaro Cárdenas, en la colonia 5 de Febrero de Guamúchil, los vecinos se molestan por la situación que los aqueja, ya que el agua arrastra grandes cantidades de lodo desde las calles del fraccionamiento Los Ángeles y sobre el pavimento queda siempre una gruesa capa de lodo de aproximadamente 40 centímetros, pero lo peor del asunto es que aseguran que el Ayuntamiento no los ha apoyado con la limpieza del tramo y cada vez que se presenta este problema tienen que cooperar entre ellos para pagar a un maquinista que se encargue de limpiar el lodo de la calle.