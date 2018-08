Que no hay suelo parejo. El jefe de Servicios Regionales de la SEPyC en el Évora, Lizandro Sillas López, comentó que los anuncios del paro laboral son constantes y según se llevará a cabo el día de hoy en las escuelas estatales y todas aquellas que lo permitan, sin embargo, existen muchos maestros que se encuentran en contra de este paro laboral porque a pesar de que es un pago que se les debe a la mayoría de ellos, y se dice que se hará bajo este argumento, muchos están en descontento pues dicen que es para beneficio de tales y cuáles.

Estarían en apuros. Donde pasarían un mal momento financieramente hablando es en la comuna angosturense, esto en caso de aprobarse el aumento del siete por ciento que solicitó por escrito hace algunos días la líder sindical, Mirna Guadalupe Bojórquez Mascareño. Ante esto, el tesorero, Perfecto Alfonso Ruelas Beltrán, afirma que el Ayuntamiento no está en condiciones para otorgar dicho aumento y en este caso el cabildo tendría que analizarlo muy bien, pues se turnó a la comisión correspondiente y será en una sesión extraordinaria donde se apruebe o no esta petición.

Obligación. Emilio Arredondo Lozoya, líder del Grupo de Personas en Situación de Discapacidad, tendrá que hacer mejores relaciones públicas con funcionarios, políticos y autoridades policiacas para lograr que la sociedad respete los espacios y beneficios que con mucho sacrificio y esfuerzo han conseguido en 15 años de lucha constante. La obligación no para ahí para Arredondo Lozoya, pues dicha agrupación no cuenta con un lugar fijo donde sus miembros puedan llevar a cabo de buena manera las gestiones de apoyo, ya que hasta con las autoridades municipales, para la asignación de un cubículo digno, han batallado.

Apoyo desaprovechado. Al parecer, Liconsa debería establecer un estudio a profundidad entre los beneficiarios de su programa, pues según el gerente estatal, Rubén Vega López, de 78 mil beneficiarios que hay en Sinaloa, solo el 50 por ciento aprovecha para recoger el producto, mientras el resto no lo hace. Habría que replantear la situación, pues podría haber familias que realmente lo necesiten y en caso de obtener este apoyo estén puntuales a la hora de recogerlo y así no desperdiciar un lugar que a otros les puede servir.

No existen legalmente. A los tarahumaras que habitan en diferentes municipios del estado realmente les hace falta que se legisle en materia de inclusión para ellos, pues en pleno siglo 21 hay alrededor de 400 integrantes de dicha etnia que legalmente no existen en Sinaloa, ya que no cuentan con un acta de nacimiento, no están registrados. Ante esta situación, el presidente de Vecinos Unidos por Sinaloa, Manuel Ramón Dena Herrera, envió un oficio a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con fecha del 13 de agosto, a ver cuándo se le da respuesta. Pero la situación es que ese asunto solamente es uno de los muchos problemas que sufren las comunidades indígenas.