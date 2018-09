Los beneficios. A los que parece que les fue bien con los paros laborales al inicio del ciclo escolar 2018-2019 son a los profesores y trabajadores del SNTE 53, pues según dice el secretario general de la Sección 53, José Fernando Sandoval Angulo, que de 17 peticiones que se les hizo al gobierno del estado, directamente al gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel, tres ya le fueron resueltas con la Ley del Issstesin con el que podrán obtener mayores apoyos de vivienda; el pago de los maestros que han quedado rezagados por falta de pagos y quedaron en regularizarse, y por último con el pago de maestros jubilados de Cobaes pues a finales de noviembres se les terminará de pagar alrededor de 30 millones de pesos, pero pues todavía falta que todo sea realidad, pues sí se público, pero ahora parece que el SNTE 53 no tendrá la misma consideración y todas las incidencias irán a parar directo al gobierno del estado.

Incongruencias. En el Pueblo Mágico de Mocorito el Partido Sinaloense, que dirige Julio Medardo Serrano Soto, no es congruente con sus actos, ya que está recabando firmas para apoyar las iniciativas del líder Héctor Melesio Cuen, que van encaminadas a la eliminación de impuestos a la gasolina, diésel y gas natural. Serrano Soto, para quedar bien ante sus superiores, está haciendo su chamba, lo lamentable es que a los regidores emanados del PAS, que están al lado del alcalde Guillermo Galindo, no les exige iniciativas que ayuden a mejorar las condiciones del municipio, pues se ha visto que la ma-yoría de ellos solamente van a las reuniones de ca-bildo a levantar la mano y a ganar con facilidad el sueldo. No se les conoce la voz, mucho menos hacen alguna aportación relevante en algo.

De austeridad. Las fiestas patrias de este año también sintieron los efectos de la austeridad de la administración municipal de Angostura. Su presidente, José Manuel “Chenel” Valenzuela, considera buena medida económica el no realizar el desfile cívico tradicional que desde hace años no se incluye como parte de la ceremonia, además de ajustar los gastos en la celebración para dejar ahorritos. Este es un ejemplo que se su-ma a los ajustes de austeridad con que pretende afrontar los problemas financieros que ha caracterizado a la comuna bajo su mando.

Advertencia. Al parecer, ya nos hemos percatado a qué es lo que le teme el presidente municipal de Angostura José Manuel Valenzuela López y actual diputado electo por el 09 Distrito (Angostura-Salvador Alvarado). Como muchos ya sabrán, el funcionario municipal se caracterizó del cura Miguel Hidalgo durante la noche del Grito de Independencia, pero esto lo hizo hasta que acabó todo el protocolo que estaba marcado desde días atrás. En entrevista para EL DEBATE, el alcalde comentó que por respeto a lo que significa la noche del 15 de septiembre, así como por respeto a lo que representa el personaje, evitó caracterizarse desde temprana hora. Esto fue el comentario oficial, pero extraoficialmente, o como se dice, a comentario de pasillo de la Presidencia, el alcalde recibió una alerta del personal de la milicia que lo acompañó y el mensaje fue claro, prohibido hacer su numerito en presencia del Ejército Mexicano o lo dejarían plantado.