Promesas detenidas. Desde marzo del 2016, cuando Liliana Cárdenas aún era alcaldesa de Salvador Alvarado, dio a conocer que los museos Regional y Pedro Infante serían reinstalados en otro lugar, comenzando así con una inversión de 21 millones de pesos, pero no fue sino hasta el año pasado, en noviembre, cuando se entregó el Museo a Pedro Infante, ya en la primera administración de Carlo Mario Ortiz, y se prometió que la casa del hijo predilecto de Guamúchil se adaptaría con una réplica de la casa en la que vivía el ídolo, pero es fecha que aún no se cumple; sin embargo, no es la única promesa que se encuentra en el tintero, también está el Museo Regional del Évora, del cual ya tienen el presupuesto en espera de la licitación para ver quién será el que dé todas las áreas museográficas, pero se espera un buen trabajo, por el retraso se merece que sea un buen trabajo, así que deben de ponerse abusados al momento de la construcción, pues no cualquiera desarrollará la obra de museo, que debe tener seguridad y buen manejo de personal.

La misma petición. Líderes de los pescadores en el estado de Sinaloa se encuentran más preocupados porque los días que le quedan al actual gobierno federal son pocos y al parecer se saldrá con más evasivas y los dejarán viendo lejos al no entregar el apoyo de los motores marinos del programa 2018 que se dijo haría el Comisionado de Pesca, Mario Aguilar. Jaime Salazar de la Cerda dejó claro que todo esto ya es más burocratismo, y ante eso es sumamente complicado dar la lucha, dijo. Aun cuando no termina esta administración, aseguran que se mantendrán en la búsqueda de concretarse el apoyo y que de una vez van a dar la pelea para ir concretando el apoyo pertinente al del 2019. ¿Será que en realidad el comisionado no quiere dar este apoyo? Habrá que esperar si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador puede hacer algo al respecto, porque suena bastante difícil que en menos de medio mes del gobierno federal actual se consiga.

Sin fecha ni hora. La escuela Niños Héroes de la comunidad La Escalera se encuentra sin energía eléctrica desde septiembre, aseguraron las madres de familia, quienes dicen no saber con quién acudir para que se atiendan las necesidades que tiene la escuela. Es tal la desesperación de las madres que acudieron a la escuela Urbana, a donde acudió el secretario de Educación Pública y Cultura (Sepyc), Juan Alfonso Mejía López, para supervisar el estado en que se encuentra el sexagenario plantel. En el recorrido se le acercaron al funcionario, pero ahí es cuando la comitiva de funcionarios que lo acompañaban se excusaron diciendo que no se les había informado del caso y que de manera inmediata se iba a atender, mas no les dijeron la fecha y hora, el funcionario firmó la petición y dijo que no podría acudir en ese día por motivos de agenda.

Resultados. El recién creado Comité Ciudadano Estatal Anticorrupción, presidido por Francisco Mújica, se estableció con la consigna de ser una voz ciudadana en la lucha contra la corrupción y poner en la mesa la inconformidad ante el órgano de gobierno correspondiente, para que sean atendidos los actos de corrupción. El Comité deberá demostrar no ser un comité más ni “ser movido por hilos”, para que mantenga la credibilidad ante la sociedad, pero sobre todo, ofrecer resultados en el tema.