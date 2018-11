Descontrol vial. Con los cambios de los fines de semana largos como el reciente, que se movió el día 20 para el 19, la ciudad se volvió un caos, que hasta agentes de Tránsito le hicieron falta al director de Seguridad Pública de Salvador Alvarado, Jaime David Silva García. La actividad laboral y escolar generó un caos en la zona Centro, padres de familia de la primaria Samuel M. Gil que querían dejar a sus hijos intentaban llegar al bulevar Rosales, que se encontraba listo para el desfile, mientras que algunas paradas de camiones se tuvieron que improvisar, porque no se tuvo un previo aviso ni a los automovilistas ni a los mismos conductores. Sin duda la falta de personal se evidenció con el descontrol generado en la zona Centro durante el recorrido del desfile por el 108 aniversario de la Revolución Mexicana.

El invitado de último momento. Tal parece que la relación entre la alcaldesa angosturense Aglaeé Montoya Martínez y José Manuel Valenzuela López, diputado local por el Distrito 09 (Angostura y Salvador Alvarado), no está en sus mejores momentos, esto quedó revelado durante el evento programado por el 108 aniversario de la Revolución Mexicana. Las autoridades locales y algunos invitados llegaron en tiempo y forma, y el desfile se llevó a cabo con gran gala, como hacía años no se realizaba, pero no fue hasta cuando se conformó la mesa del presídium, en donde cada silla estaba asignada a un funcionario con su nombre impreso en computadora, por supuesto ya programado, pero en el espacio donde estaría el popular José Manuel “Chenel” Valenzuela, éste estaba escrito con plumón, como si fuera de última hora, porque no estaba en la lista de los invitados.

Solo en marchas. Los avances en los temas y acciones de mujeres se ven como paso de tortuga en el municipio de Salvador Alvarado, y es que sin duda el esfuerzo que ha venido realizando Celina Félix Menchaca ha sido poco, porque hasta ahora los eventos que se le dan mayor promoción y conocimiento es cada día 25 del mes, que realiza marchas y pláticas por la lucha de la No violencia. Por lo que deberá emprender esfuerzos que se sumen a realizar más y a demostrar con trabajo y resultados que su espacio ha sido muy atinado en la elección que hizo el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez.

Los enroques. El presidente municipal Carlo Mario Ortiz Sánchez realizó la mañana de ayer un enroque más, al mover a quien fuera la titular de Comunicación, Herandy Castro, a la Dirección de Turismo, espacio que se ha rumorado como un premio por haber cumplido el año y 11 meses en la logística de Comunicación, sin embargo, se ha dicho también que su actividad dejó un poco insatisfecho al alcalde, de quien se dice que pone más a trabajar al personal que a la misma exdirectora de Comunicación. La batuta en el área recayó en la periodista Lucy Luna, quien deberá responder a las exigencias que impone en esta área Carlo Mario Ortiz.