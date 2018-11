La guillotina. Es la presidenta municipal de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, quien se puso los huaraches antes de espinarse, al declarar que se vienen más recortes y todo aquel que no presente una buena chamba va para fuera de la Comuna. El anuncio de esta guillotina pone en una delgada tela a los nuevos funcionarios para que se enfoquen a trabajar ofreciendo resultados; estas acciones que se han tomado de parte de la alcaldía son gracias a los trabajos realizados en la administración que cerró en octubre pasado y la cual encabezaron José Manuel “Chenel” Valenzuela López, Eleazar Bojórquez Camacho y Dilia Loreny Castro Castro; no es la primera vez que se informa de algo que ocurrió dentro de la administración anterior y que ha venido a repercutir en la actual y que golpeará de manera considerable en las finanzas. Al término de la administración de José Ángel “El Pitón” Castro Rojo existían en promedio 480 empleados; en tan solo un año y 10 meses ese número llegó hasta los 700, motivo por el cual destinaban hasta 61 por ciento del presupuesto de egresos para el pago de nómina y operatividad. Y como si fuera poco, de acuerdo a lo informado por la propia alcaldesa, han detectado la presencia de ‘aviadores’, esto se ha encontrado tan solo en unos días de estar al frente de la Comuna. ¿Será que si revisa bien, más duditas encontrarán? Por lo pronto, se estima que sean 50 empleados los que pudieran estar saliendo de la nómina municipal.

¿Y los regidores? Hasta ahora ningún regidor se ha quejado de falta de invitación o de haberle llegado tarde la invitación a la ceremonia oficial del Inicio de la Revolución Mexicana de parte del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, pero el detalle es que ninguno de los ediles de oposición se dio cita; tan notoria fue su ausencia, que al ver que no llegaban tampoco se optó por ocupar esos espacios, es más, hasta cuidaban que nadie se sentara, como si quisieran esperar a que Romeo Gelinec Galindo, Luz Zita Vizcarra o Gilberto Lugo llegaran al acto, pero lo que en realidad sí se vio a distancia es la ventilada que se dio de su ausencia, porque hasta a una edecán tenían, como si quisieran que resguardara las sillas vacías.

Para el trabajo. Enedina Montoya, quien fue electa como directora del Órgano Interno de Control, sin la aprobación de todos los regidores del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, pidió el voto de confianza para trabajar, porque dijo que no le temblará la mano a la hora de ejercer sus funciones, por lo que los funcionarios van a estar bien checaditos y no les permitirá actos contrarios a lo que indican las leyes municipales. El nombramiento de la funcionaria tuvo un polémico recibimiento, porque algunos regidores señalaron que no cumplía con los requisitos.

El cónclave. La noche del pasado martes Jesús Valdés Palazuelos y Cinthia Valenzuela, presidente y secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI electos, tuvieron un encuentro con una selectiva clase de priistas de la región del Évora en la casa del alcalde Carlo Mario Ortiz. El compromiso que sumaron los líderes del PRI en la región del Évora llegó a formar un lazo sólido que permita estar preparados y hacer frente a los nuevos retos.