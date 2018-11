La taquiza. Relajado, sonriente y con un afán de atender a toda la población, así llegó el gobernador Quirino Ordaz Coppel al acto del inicio de la obra de pavimentación de la carretera El Valle-Mocorito. Dijo: “Para qué me voy a poner a darles un mensaje que me hicieron y que es hasta aburrido, vengo a escucharlos y a platicar con ustedes”. La apertura que tuvo con los lugareños lo llevó hasta bromear con todas las peticiones que le hicieron, y hasta decirle al secretario de Obras Públicas en el estado, Osvaldo López Angulo, en tono de broma, que cumpliera con su cuota por ser oriundo de la comunidad El Valle, hasta le decía: “Ayúdales a ponerle la barda al panteón, que aquí es donde vas a quedar”. Ya aprovechando la relación, uno de los habitantes se le acercó y le dijo que la camiseta que traía se la dieron cuando cerró campaña y que ahí había hecho un compromiso de hacer una taquiza, y que desde entonces estaba pendiente con ello, por lo que Quirino Ordaz fijó fecha para el 8 de diciembre para pagar la taquiza pendiente.

¿Daltonismo o qué? La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio del Évora, Elena Beltrán Villarreal, dio a conocer que la Expo Ofertas Canaco 2018 se había llevado a cabo con saldo blanco, sin embargo, todos los hechos que se presentaron de inseguridad no dejan un panorama de claridad dentro del festejo, pues la seguridad de parte de los organizadores debió de haber estado más intensa, sabiendo la magnitud del festejo. Es cierto que los comerciantes tuvieron buenos resultados financieros dentro de la feria, sin embargo, no se puede maquillar lo evidente y saber que dentro de la organización hubo fallas, en especial el tema de la seguridad, al no tener detectores de metales, como en un principio se dijo que se tendría.

Presionando. Vaya situación que se está viviendo al interior de la Presidencia Municipal de Angostura. Por un lado están los exempleados de la administración, así como los del Sistema DIF, quienes ayer se presentaron en el área de Tesorería para exigir el pago de la nómina, la quincena y la liquidación. Aun cuando la mayoría de los presentes se mostró calmada hasta cierto punto, otros más informaron que de no tener algo en su favor procederán a más tardar el lunes con demandas contra el Ayuntamiento. La tesorera municipal Alma Judith Solís Chávez fue quien primero atendió a los presentes, sin embargo, no fue suficiente, y dijeron que prefieren esperar para que la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez les cumpla con al menos el pago de la quincena pendiente. ¿Será este uno de los momentos idóneos para que tanto la alcaldesa como la tesorera muestren de qué están hechas y darle solución favorable a esta problemática que pone a la deriva la Presidencia Municipal?

A ver si ésta es la buena. Los pescadores de la bahía Santa María ya empiezan a preparar sus artes de pesca, y es que la situación que prevalece en la pesca de camarón azul no es muy favorable no solo en la producción, sino también en la falta de precio, por lo que ahora han fijado los ojos en la captura del camarón caqui. El líder, Jaime Salazar de la Cerda, hace un llamado para que la autoridad les dé el banderazo de salida a tiempo y no sea como con el camarón azul, que era cuando ya la gran mayoría del crustáceo se encontraba en alta mar.