Toda la carne al asador. Apenas han transcurrido 25 días desde que Aglaeé Montoya Martínez tomó las riendas del municipio de Angostura y ya cuenta con dos o tres proyectos que le darán impulso en cuanto a turismo se refiere y, por consecuencia, a la derrama económica para el municipio. Cabe mencionar que ayer estuvieron en Angostura dos diputados federales, Jesús Fernando García Hernández y Alfredo Villegas Arreola, y por si fuera poco, también estuvo José Francisco Mendoza Sauceda, virtual coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Sinaloa, esto para informar del proyecto que tienen pensado llevar a cabo, que es hacer que La Reforma sea puerto marítimo. De llevarse a cabo tal propuesta, le daría no uno, sino muchos puntos a favor a la actual administración, pues hay que recordar que el proyecto del malecón en el mismo campo pesquero viene arrastrándose desde hace varias administraciones y es momento que no se concreta; a ver si junto con el del puerto se logra aterrizar esta vez.

¿Y el pago? En Angostura un grupo de exempleados del Ayuntamiento están que no hallan la puerta, pues están a la espera de su respectiva liquidación, la cual les prometió la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez hace unos 15 días, según comentan, y hasta ahora no les ha vuelto a dar la cara, lo cual es la mayor inconformidad que tienen, eso sin contar que a muchos de ellos ni siquiera se les notificó que ya no laborarían en el Ayuntamiento y estuvieron trabajando de manera normal durante la primera quincena de noviembre.

Solución y prevención. La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) se encuentra en aprietos, pues no se da abasto con los diferentes casos de tapos en los drenajes del municipio, y es que cada vez es más evidente la falta de conscientización, como lo dijo el gerente Manuel Beltrán Urías, porque encuentran muchos drenajes que están a punto del colapso y unos más que tienen que hacer cambios de tuberías para recuperar el funcionamiento porque, aun con el Vactor, no pueden destapar las tuberías, por los diferentes artículos que encuentran, como bolsas de plástico, ropa, cobijas, botellas y hasta triciclos, pero aunque se requiere una solución a esta problemática, la Junta debería de implementar a la par una campaña de conscientización junto con el área de Desarrollo Urbano y Ecología para que empiecen a trabajar juntos y hacer consciencia de los daños.

El problema no es la producción. Según comentó el presidente de la Asociación Ganadera Local de Angostura, Ramón Alberto Urías Camacho, durante el Foro Temático realizado ayer en el municipio costero, el problema del sector primario en la entidad no es la producción, pues ésta es buena y se ve reflejada en la variedad de alimentos, por lo que asegura que el lado oscuro en este ámbito es la comercialización, pues mientras al comercializador y al industralizador les va bien, el productor no logra ver su suerte, y cabe aclarar que esto no solo es algo que el líder ganadero haya dicho en este evento, pues diferentes sectores han solicitado desde hace varios años el apoyo de los tres niveles de gobierno para ver si logran mejores precios a la hora de comercializar sus productos. La más reciente fue la que le hicieran al gobernador Quirino Ordaz Coppel en su visita a la carretera a El Valle, en Mocorito, donde le pidieron su apoyo para mejorar los precios del cacahuate.