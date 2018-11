Sin fuerza económica. Si bien apenas han transcurrido 27 días desde que inició la administración municipal de Aglaeé Montoya Martínez, la primera mujer presidenta de manera constitucional en Angostura, los avances son pocos, y no es por falta de liderazgo de la alcaldesa o por falta de trabajo, ya que se ha visto muy participativa y movida en los primeros días, sin embargo, la falta de recursos ha mermado mucho el inicio de esta nueva administración. Si de por sí los alcaldes que lograron la reelección en el Évora han informado de lo complicado cuando es el cierre del año fiscal, esto se hace aún más complejo cuando la administración saliente y entrante son distintas. Esto ha generado que los directores de área solo estén haciendo documentación y demás trabajos, pero nada fuerte, como invertir o poner en marcha algo más allá, debido a que no hay dinero para este tipo de trabajos. ¿Será acaso que es hasta enero cuando se vea de qué son capaces cada uno de los directores de área, una vez que tengan el recurso necesario, o simplemente no podrán hacer algo más?

Ni cómo ayudarlos. Sin pelos en la lengua el presidente de la Asociación Ganadera Local General Productores Pecuarios de Guamúchil, AG, Honorio Camacho Angulo, dijo que los ganaderos de la región por flojera de hacer papeleos y trámites pudieran perder el estatus sanitario para exportar sus animales al extranjero, debido a que el nivel sanitario del ganado en Sinaloa ha venido disminuyendo poco a poco porque muchos de los ganaderos han venido dejando de lado programas como el areteo, la guía y todos los papeleos para comprobar que su ganado está en óptimas condiciones, y solo tendrán seis meses para comprobar que tienen buena calidad de ganado para seguir vendiendo en el extranjero y así mejorar el precio de la carne de sus animales. Es momento de que los ganaderos mejoren la calidad de sus animales y empiecen a buscar cómo realizar los trámites, ya que el precio se encuentra por los suelos porque no se ha cumplido con la USDA, el reglamento que rige el estatus sanitario, y entre más alto sea, mejor precio para el ganado tendrán.

Avalando. El secretario de Asuntos Laborales de la Educación Básica en el CEN del SNTE, Silvino Zavala, avaló con gran ánimo la ratificación del coahuilense Alfonso Cepeda como máximo líder sindical hasta el periodo del 2024; se dijo que el mensaje ha sido bajado hasta las dirigencias locales, en donde se mencionó que el ex diputado local comentó que se tiene un plan bien estructurado a favor de la educación y de los maestros en México, porque aunque se decía que esta transición de liderazgo llegaría con ruptura, la realidad es que se dijo que vienen más fortalecidos.

Con visión. Si bien es cierto que la cabecera municipal de Mocorito ha venido creciendo de manera turística, la realidad es que bien hace falta que se pongan a trabajar en la organización vial, debido a que por lo estrecho de sus calles y el incremento de sus visitantes cada vez es más complicado tener las calles en doble carril, y en ese tema ya hay quién ha presentado la intención de que se pongan a trabajar en este tema, y fue el regidor por el PAN, Eduardo Robles Sánchez, quien en sesión de Cabildo hasta se atrevió a pedir que se instalen topes y vibradores, porque aseguran es parte de mantener el estatus de Pueblo Mágico.